Разъяснения Минтруда Дагестана по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на первенца

Вопрос: Кто имеет право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?

Ответ: Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.

Вопрос: В каких случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не назначается?

Ответ: Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка не назначается в случае, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение указанной выплаты, находится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения гражданина родительских прав в отношении такого ребенка.

Вопрос: Перечень доходов учитываемых при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:

Ответ:

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка учитываются следующие доходы семьи, полученные в денежной форме:

1) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений;

2) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации или полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;

3) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

4) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

5) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации.

Вопрос: Какие виды доходов не учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?

Ответ:

При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.

Также, при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы ежемесячных выплат, осуществленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Вопрос: В каком порядке производится расчет среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?

Ответ: Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев) путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. Отсчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Вопрос: Кто из членов семьи учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи, при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?

Ответ: В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолетние дети.

Вопрос: Кто из членов семьи не учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи, при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка?

Ответ: В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не включаются:

1) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских прав;

2) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.