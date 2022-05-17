Реализуемые мероприятия направлены в том числе на предоставление быстрого доступа на российском рынке строительных ресурсов, в целях восполнения их дефицита. «Наша задача предельно быстро по любому виду оборудования и материалов обеспечить возможность его использования», — сказал Ирек Файзуллин. Правительство России утвердило ряд важных актов для строительной отрасли в антикризисных целях, в том числе принято Постановление РФ N680, которое устанавливает возможность изменения существенных условий контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства при возникновении независящих от сторон обстоятельств.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО РЯД ВАЖНЫХ АКТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
- Автор Шахри
- 17 мая, 2022. Вторник 14:47
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл совещание по вопросам контрактации и кассового исполнения бюджетных ассигнований по проектам, реализуемым Минстроем России федеральным проектам и проектам в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, а также меры поддержки отрасли в текущей экономической ситуации.
Последнее от Шахри
- Разъяснения Минтруда Дагестана по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на первенца
- Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»
- Асият Манкаева: « Мы должны сделать все, чтобы беженцам из Донбасса у нас, в Дагестане было комфортно»
- Примем, как родных
- В Дагестане 38 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства