ЗАМАНА - ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО РЯД ВАЖНЫХ АКТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО РЯД ВАЖНЫХ АКТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

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17 мая, 2022. Вторник 14:47
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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провёл совещание по вопросам контрактации и кассового исполнения бюджетных ассигнований по проектам, реализуемым Минстроем России федеральным проектам и проектам в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, а также меры поддержки отрасли в текущей экономической ситуации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО РЯД ВАЖНЫХ АКТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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 Реализуемые мероприятия направлены в том числе на предоставление быстрого доступа на российском рынке строительных ресурсов, в целях восполнения их дефицита. «Наша задача предельно быстро по любому виду оборудования и материалов обеспечить возможность его использования», — сказал Ирек Файзуллин. Правительство России утвердило ряд важных актов для строительной отрасли в антикризисных целях, в том числе принято Постановление РФ N680, которое устанавливает возможность изменения существенных условий контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства при возникновении независящих от сторон обстоятельств.

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