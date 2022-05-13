ЗАМАНА - Асият Манкаева: « Мы должны сделать все, чтобы беженцам из Донбасса у нас, в Дагестане было комфортно»

Асият Манкаева: « Мы должны сделать все, чтобы беженцам из Донбасса у нас, в Дагестане было комфортно»

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13 мая, 2022. Пятница 16:30
Асият Манкаева: « Мы должны сделать все, чтобы беженцам из Донбасса у нас, в Дагестане было комфортно»

Сегодня республиканское  правительство  приняло решение предусмотреть в бюджете 80 млн.рублей, на случай экстренного прибытия беженцев в Дагестан.

Асият Манкаева: « Мы должны сделать все, чтобы беженцам из Донбасса у нас, в Дагестане было комфортно»
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Председатель совета женщин Ногайского района Асият Манкаева назвала это решение совершенно своевременным и верным.

— Такое решение еще в начале специальной военной операции на Украине было принято Главой Дагестана Сергеем Меликовым.  И все население республики тогда поддержало его. Хочу отметить,что на данный момент в нашем Ногайском районе проживают две семьи. Одна из них приехала к нам еще в 2014 году, другая недавно. И обе семьи семьи получают необходимую помощь от общественных организаций и от администрации района.

Мы должны поддерживать сейчас беженцев, кто оказался в беде по вине руководства Украины. Украинцы, как были ,так и остаются нам,  россиянам братьями и сестрами,но не те,кто встал на путь возрождения нацизма, именно с ними идет сейчас борьба. К сожалению,мы видим, что украинские власти на стороне нацистов,а не на стороне   своего народа. Поэтому,считаю,что совершенно верно принято решение правительством республики заранее подготовиться и встретить беженцев на достойном уровне, как умеем мы, дагестанцы,- сказала Асият Манкаева.

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