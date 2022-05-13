Предусматривается, что в случае прибытия в республику в экстренном массовом порядке жителей Украины, ДНР и ЛНР, они будут жить в пунктах временного размещения. В том числе указанные средства будут направлены на размещение и питание прибывших граждан.

Напомним, ранее Глава РД Сергей Меликов поручил Правительству Дагестана заблаговременно обеспечить комфортные условия для прибывших в регион жителей Украины, ДНР и ЛНР.

Решение руководства республики общественность Дагестана однозначно одобрила. Так, по убеждению профессора Мустафы Билалова, в случае необходимости региональные власти и народ республики будут продолжать мобилизовывать все ресурсы на поддержку мирных жителей Донбасса, Донецкой Республики и украинских беженцев.

«Мне неоднократно приходилось бывать в Донбассе, в Луганской области, в Киеве, Харькове и других городах тогда ещё советской Украины, и в период 2000-х годов, — вспоминает Билалов. — Раньше был даже авиарейс Махачкала — Донецк. Сам не раз пользовался этим рейсом. Встречался с коллегами из Донецкого государственного университета. Это были незабываемые годы.

Сегодня антинародное руководство Украины превратило миллионы своих граждан в беженцев. Сотни тысяч украинцев эмигрировали на Запад. Сердце кровью обливается у меня и моих земляков при понимании того, что творит проамериканская власть Киева, как издевается над собственным народом, колечит судьбы детей, семьи разрушает, будущее губит.

Многие наши регионы откликнулись на беду братского нам народа и оказались готовыми принять беженцев. Я приветствую инициативу Главы Дагестана и Правительства РД, которое сегодня выделяет из резервных фондов больше 80 млн рублей на создание условий для беженцев из Донбасса, ЛНР, Украины.

Думаю, усилия региона и всей страны ещё не раз будут мобилизовываться, чтобы обустроить тех, кто вынужден временно жить в Дагестане, в России.

Украинцы — удивительно трудолюбивый, воспитанный и образованный народ. Уверен, что они будут жить здесь, чувствуя дагестанское гостеприимство, ощущать себя в безопасности. И, конечно, не забывая о взаимных симпатиях между российским и украинским народом, когда мы жили в едином отечестве, в СССР, которые храним и сейчас», — подчеркнул собеседник.