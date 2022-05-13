ЗАМАНА - В Дагестане 38 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства

В Дагестане 38 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства

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13 мая, 2022. Пятница 12:02
В Дагестане 38 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства

Более 38 тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В Дагестане 38 тысяч человек выбрали объекты для благоустройства
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Голосование проходит на сайте https://05.gorodsreda.ru/ с 15 апреля по 30 мая. Процесс выбора объекта устроен максимально просто, регистрация доступна через Госуслуги. Это позволяет исключить накрутки голосов и делает голосование прозрачным. Проголосовать за проекты жителям региона помогают волонтеры. Добровольцы используют специальное мобильное приложение, где не остаются персональные данные проголосовавших. Требуется только назвать действующий номер телефона.

В Дагестане на сегодняшний день активные участники рейтингового голосования – жители Кизляра (84,9%), Хасавюрта (84,2%) и Каспийска (66,4%).

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД призывает тех дагестанцев, кто еще не принял участие в рейтинговом голосовании, найти время и отдать свой голос. После подведения итогов голосования пройдет выбор тематического наполнения общественного пространства, и на его основании уже будет подготовлен проект.

«Благодаря общероссийскому онлайн-голосованию каждый может сам сделать выбор, какой объект, на его взгляд, должен быть благоустроен, – подчеркнул руководитель ведомства Артур Сулейманов. – Чем больше людей примет участие в голосовании, тем комфортней и уютней станет наш регион».

Всего в Республике Дагестан выбрать территории для благоустройства могут жители 9 муниципальных образований региона с населением более 20 тысяч человек. Голосование заканчивается 30 мая.

 

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