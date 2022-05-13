Как дагестанцы спасли свадьбу туристов

В горах Дагестана туристы сыграли свадьбу, которая могла и не состояться. Илья и Ольга из Москвы никогда раньше не были в республике, но много слышали о местных красотах и отзывчивых дагестанцах. Местом для проведения торжества пара выбрала одну из баз отдыха в Гунибском районе. Молодые обсудили детали предстоящего праздника с администратором базы, внесли предоплату – чуть менее ста тысяч рублей. А незадолго до дня икс выяснилось, что недобросовестная работница турбазы, приехавшая в Дагестан на заработки чуть больше года назад, сбежала в неизвестном направлении, прихватив все деньги за брони. Сейчас ее ищет полиция. Как вам такой сюжет?

Ольгу и Илью из Москвы несколько лет назад свел случай. Он инженер, сейчас работает на авиастроительном заводе имени Туполева. Ольга – географ по образованию, долгое время работала гидом, сейчас – аккаунт-менеджер в рекламном агентстве. Брат Ильи, тоже географ, учился с Ольгой на географическом факультете МГУ.

– Два года назад Илья вместо брата в наш географический поход поехал, так как уже знал многих из нашей компании. Там мы и познакомились, – рассказывает Ольга Матаева.

Когда зашла речь о свадьбе, выбор пал на Дагестан. Где, кстати говоря, ни Ольга, ни Илья до этого ни разу не были. Но, по признанию девушки, Дагестан несколько лет стоял в плане как must visit, ну а тут и повод нашелся: длинные майские выходные, легкие на подъем друзья. В общем, все сложилось.

– Я как бывший гид испытываю страсть к самостоятельной организации маршрутов и туров, но для себя. Плюс я мечтала о свадьбе в горах, на фоне воды. Та самая база отдыха идеально подходила в этом плане. Тридцатого апреля расписались в Москве и вылетели праздновать.

Пара выбрала место для проведения свадьбы и ночлега, внесла залог. Но дальше что-то пошло не так.

– За четыре дня до приезда гостей ближе к полуночи мне написал водитель Магомед, с которым я договорилась о трансфере на четыре праздничных дня. Он прислал мне скрин с сообщением, что надо связаться с базой отдыха. Я позвонила, и они сказали, что брони на нас нет, что они про нас ничего не знают, ничем помочь не могут и что деньги вернут когда-нибудь потом.

Магомед решил не бросать пару на полпути к мечте и рассказал о ситуации в чате гидов Дагестана. И люди взялись помочь. Сами молодые, даже попав в такую историю, и не думали сдаваться, сдавать билеты и ехать восвояси.

– Несмотря на всеобщую поддержку и помощь, для нас главный спаситель и ангел-хранитель – Магомед. Без него про нас никто не узнал бы, и мы, наверное, пропали бы. Мы не из тех, кто сдается. Прикидывали, что придется писать всем, чтобы палатки брали, и что будем жить так. Мы же походники, нам не привыкать.

На клич Магомеда в чате отозвалось множество людей. Гиды, водители, владельцы гостевых домов начали собирать деньги, чтобы не оставить молодых без свадьбы. Ольге поступало множество звонков с предложениями помощи.

– Сначала невеста даже не отвечала на мои звонки, – рассказывает Гульзар Гаджиалиева, руководитель туристической компании. – Но потом ей объяснили, что я хочу помочь и мне ничего от нее не нужно, кроме того, чтобы поговорить и понять, как именно ей помочь.

В результате долгих переговоров и поисков нашелся свободный гостевой дом в Гунибском районе.

– Молодожены были настолько рады, что с ночевкой вопрос решен, что об условиях даже не спрашивали, главное – не на улице. Договорились и с хозяйкой дома о небольшом банкетном ужине на 14 человек. Во дворе этого домика восьмого мая и сыграли маленькую русскую свадьбу с ноткой дагестанского колорита. Гид Арслан вызвался вести свадьбу как тамада совершенно бесплатно, оператор Тагир бесплатно снял свадьбу, Сайдахмед, владелец кафе на озере Мочох, сделал подарок – оплатил монтаж видео свадьбы, я предоставила предметы дагестанского быта с этномотивами для оформления фона для фото. А деньги, которые были собраны, – это примерно восемь тысяч рублей, – потратили на тент, шнуры и так далее, чтобы установить навес от дождя во дворе, – перечисляет Гульзар.

Залог за несостоявшееся проживание и торжество турбаза, кстати, тоже вернула. Сейчас молодожены уже дома, в Москве. Показывают друзьям и коллегам фото и рассказывают о своей маленькой дагестанской свадьбе.

– Я много путешествую и постоянно встречаю на пути отзывчивых, добрых, открытых людей, мне в жизни везет на таких. Незнакомые люди помогают мне, так же как и я помогаю, когда могу. И я очень рада, что Дагестан не стал исключением, – говорит Ольга.