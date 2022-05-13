Представители Республики Дагестан примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России»

Республику Дагестан в суперфинале конкурса представят Руслан Абакаров и Эльнара Исламова.

Руслан Абакаров вошел в число победителей финала трека «Наука». Он занимает должность директора обособленного подразделения Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Руслан является членом Совета при Главе Республики Дагестан по межнациональным отношениям, руководителем Экспертного совета при Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. Он опубликовал семь монографий и более 40 научных статей, посвященных анализу этнополитических и этноконфессиональных процессов.

Эльнара Исламова стала одним из победителей финала трека «Государственное управление» в Северо-Кавказском федеральном округе. Эльнара работает заместителем начальника отдела финансов и бюджетной политики Правительства Республики Дагестан.

«В четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» мы поменяли формат конкурса: разделение по тематическим трекам позволило оценить профессиональные компетенции управленцев из узких отраслей – здравоохранения, культуры, науки, информационных технологий. Это сделало конкурс еще более прикладным: вместе со своими наставниками победители треков уже реализуют полезные проекты, занимаются важными научными разработками, решают стратегические образовательные задачи в вузах. Сезон еще не закончился, но участники четвертого сезона получили уже более 10 серьезных назначений. Расширилась география конкурса – трек «Международный» сделал возможным участие в отборочных мероприятиях людей из 150 стран мира! В суперфинале, как всегда, сильнейшие – 300 участников, прошедшие отбор из более чем 180 тысяч заявок», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Всего в четвертом сезоне прошло 14 финалов треков конкурса, по итогам которых определены 300 суперфиналистов – это 126 победителей трека «Бизнес и промышленность» и 87 победителей трека «Государственное управление» из всех 8 федеральных округов, а также 37 лидеров трека «Информационные технологии», 18 лидеров трека «Наука», 14 победителей трека «Культура», 11 победителей трека «Здравоохранение» и 7 победителей трека «Международный».

Суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а в случае победы в суперфинале – также возможность поработать с выдающимися управленцами страны – председателем и вице-премьерами Правительства Российской Федерации, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя Администрации Президента РФ, федеральными министрами, губернаторами, а также руководителями крупных компаний и общественных организаций, ректорами вузов.

В суперфинале конкурса «Лидеры России» участников ждут интенсивный нетворкинг и деловые игры, где они пройдут комплексную оценку своих деловых и личностных качеств, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. В ходе оценочных дней конкурсантам в командах предстоит выполнить управленческие задачи, подготовленные профессиональными экспертами специально к финальному мероприятию.

26 мая для всех участников пройдет день развития – образовательные лекции, мастер-классы, встречи с представителями компаний-партнеров конкурса, 27 и 28 мая состоятся оценочные дни, а 29 мая будут объявлены итоги суперфинала и названы имена победителей конкурса. На суперфинале у участников есть возможность лично пообщаться с известными управленцами страны, наставниками, экспертами и гостями конкурса.

Кураторами треков конкурса выступают заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко (трек «Информационные технологии»), помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин (трек «Бизнес и промышленность»), помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко (трек «Наука»), Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко (трек «Здравоохранение»), Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова (трек «Культура»); председателем Наблюдательного совета трека «Международный» является Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров (трек «Международный»).

В суперфинале примут участие представители партнеров конкурса: крупнейших российских компаний – ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Русгидро», ПАО «СИБУР Холдинг».

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.