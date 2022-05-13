В текущем году автопробег проводится под лозунгом «Герои! От поколения к поколению!»
Слово для открытия митинга участников автопробега Хасавюрт – Сергокала было предоставлено главе МР «Сергокалинский район» Омарову Магомеду Амировичу.
Далее, слово для приветствия было предоставлено депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ Нурбагандову Нурбаганду Магомедовичу.
Так же с приветственным словом выступил председатель Координационного Совета ветеранских организаций, участников и инвалидов афганских событий и семей погибших Арипов Магомед Гаджиевич.
Почётное право возложить венки и цветы к памятнику Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, было представлено участникам митинга.
Далее для всех участников митинга работники межпоселенческого культурно досугового центра Сергокалинского района исполнили свои композиции.