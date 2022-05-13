ЗАМАНА - Участники автопробега «Герои! От поколения к поколению!» проехали по улицам Сергокалы

Участники автопробега «Герои! От поколения к поколению!» проехали по улицам Сергокалы

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13 мая, 2022. Пятница 11:24
Участники автопробега «Герои! От поколения к поколению!» проехали по улицам Сергокалы

 Ежегодно, в рамках мероприятий, посвящённых годовщине Великой Победы, координационный совет ветеранских организаций, участников и инвалидов афганских событий, семей погибших, проводит автопробег по городам и районам Дагестана. В 2021 году автопробег был проведён в рамках празднования 100 – летия со дня образования ДАССР.

Участники автопробега «Герои! От поколения к поколению!» проехали по улицам Сергокалы
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В текущем году автопробег проводится под лозунгом «Герои! От поколения к поколению!»

Слово для открытия митинга участников автопробега Хасавюрт – Сергокала было предоставлено главе МР «Сергокалинский район» Омарову Магомеду Амировичу.

Далее, слово для приветствия было предоставлено депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ Нурбагандову Нурбаганду Магомедовичу.

Так же с приветственным словом выступил председатель Координационного Совета ветеранских организаций, участников и инвалидов афганских событий и семей погибших Арипов Магомед Гаджиевич.

Почётное право возложить венки и цветы к памятнику Героя России, лейтенанта полиции  Магомеда Нурбагандова, было представлено участникам митинга.

Далее для всех участников митинга работники межпоселенческого культурно досугового центра Сергокалинского района исполнили свои композиции.

 

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