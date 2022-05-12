Донорская акция «Дагестан помогает» проходит в эти дни в Москве

Постоянным представительством Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации совместно с ФГБУЗ Центр крови ФМБА России начато проведение донорской акции «Дагестан помогает». Старт мероприятию дан 11 мая, продлится оно еще два дня — до 13 мая включительно.

В эти дни с 9 до 12 часов по адресу: ул. Покровка, 28, стр. 4. дагестанцы, находящихся в Москве, а также все неравнодушные жители и гости столицы могут прийти для того, чтобы присоединиться к благородному делу сдачи крови.

Вчера, 11 мая, в донорской акции приняли участие Постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Владислав Толстюк, депутат Государственной Думы РФ Султан Хамзаев, депутат Народного Собрания РД Кирилл Глазов, сотрудники Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации, представители общественных и культурных объединений, студенты-дагестанцы, обучающиеся в вузах Москвы. Напомним, что сдача крови допускается лицами не моложе 18 лет, при наличии оригинала паспорта. Более подробная информация размещена на официальном сайте Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации.



