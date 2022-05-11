ЗАМАНА - В Дагестане состоится автопробег, посвящённый Великой Отечественной войне

В Дагестане состоится автопробег, посвящённый Великой Отечественной войне

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11 мая, 2022. Среда 17:04
12 мая в Дагестане под под лозунгом «Герои! От поколения к поколению!» пройдет автопробег, посвящённый Великой Отечественной войне. Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, координационный Совет ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей погибших, проводит автопробег по городам и районам Дагестана. Автопробег призван на примерах дагестанцев-героев Великой Отечественной войны Джумагулова Э.Б., афганских событий Нухидина Гаджиева и Абаса Исрафилова, борьбы с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе Магомеда Нурбагандова и специальной военной операции на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова подчеркнуть преемственность поколений, патриотизм и мужество дагестанцев в тяжелые периоды в истории нашей страны. По двум маршрутам следования автопробега Хасавюрт — Кизилюрт (с. Комсомольское) — Махачкала — Каспийск — Сергокала и Белиджи (Дербентский район) — Дербент — Дагогни — Новокаякент (Каякентский район) — Избербаш – Сергокала) в целях патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения возле памятников Героям и в учебных заведениях, где они учились, будут проводиться митинги, встречи с молодежью.
В Дагестане состоится автопробег, посвящённый Великой Отечественной войне
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