Депутат из Дагестана предложил запретить книги Бернара Фрио

Автор Шахри

Депутат Госдумы Артём Бичаев предложил запретить в России книги детского писателя из Франции Бернара Фрио за пропаганду жестокости. Соответствующий запрос парламентарий направил на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова. По словам Бичаева, к нему обратилась группа родителей, обеспокоенных содержанием книги "Нетерпеливые истории", предназначенной для детей от 12 лет. Как отмечает депутат, в ней нет ничего полезного для школьника, зато много жестокости. "Содержание книги повергает в шок взрослого сознательного человека. В рассказах много нелепостей, жестокости, есть даже бранные слова. В историях нет ничего поучительного", — считает политик. В качестве примера он привёл один из рассказов сборника, в котором, по мнению Бичаева, пропагандируется каннибализм. "В рассказе под названием "Чудесный денёк" содержится информация о том, как ребёнок ходил к тигру и ел вместе с ним своих дядю и тётю. В книге преобладают примеры каннибализма, жестокого обращения с животными, родственниками, безнравственное и аморальное поведение", — отмечается в депутатском запросе. Бичаев обратил внимание на то, что Фрио позиционирует себя как детский педагог. Он уверен, что детей нужно оградить от книг французского автора. Sen