Так, в Министерстве промышленности и торговли Республики Дагестан сообщили «ДП», что обеспеченность производства базовыми видами сельскохозяйственной техники в регионе не превышает 30-35 %. По имеющимся оперативным данным в перечне наиболее востребованной сельскохозяйственной техники значатся плуги, лущильники, бороны зубовые, культиваторы, комбайны зерноуборочные, машины для внесения удобрений, опрыскиватели, сцепки, тракторные прицепы и так далее.

«Вместе с тем, анализ приобретения сельхозпроизводителями технических средств в виноградарческих и садоводческих подотраслях показывает, что за последние 7-8 лет преимущественным спросом пользуются машины для обработки почвы в междурядьях и защиты многолетних насаждений. Минсельхозпродом РД представлен перечень сельскохозяйственной техники, рекомендуемый для изготовления на промышленных предприятиях республики», – рассказали в министерстве.

Речь идёт о навесных виноградниковых культиваторах, прицепных вентиляторных опрыскивателях, малообъемных опрыскивателях вентиляторных навесных, дискаторах навесных 2-х рядных, дискаторах прицепных 2-хрядных. «Данный перечень с информацией об основных функциональных параметрах и прогнозируемой потребности с учетом соседних регионов направлен в адрес промышленных предприятий республики для рассмотрения возможности производства», – подчеркнули в Минпромторге РД.

В источнике также напомнили, что в сложившихся условиях сельхозтоваропроизводители могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки, направленными на оказание помощи в приобретении сельхозтехники. Так, постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 октября 2021 № 285 утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники.

«В этом вопросе муниципалитетам необходимо находится с производителями в более тесном контакте и своевременно доводить информацию об имеющихся мерах поддержки», – подчеркнули в ведомстве.

В целях расширения рынков сбыта и привлечения к государственным заказам Минпромторгом РД координируется работа промышленных предприятий республики по размещению информации о выпускаемой продукции в Государственной информационной системе промышленности Минпромторга России и на портале «Биржа импортозамещения».

Кроме того, в апреле этого года с компанией Ростсельмаш, являющейся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, проведен круглый стол в формате видеоконференцсвязи с участием представителей Минпромторга РД и промышленных предприятий республики. Обсуждались вопросы размещения заказов и поставок ряда компонентов для компании Ростсельмаш на промышленных предприятиях республики.

В настоящее время в адрес предприятий республики направлен перечень требуемой продукции и их техническая документация для изучения возможности её производства. Также в рамках данной работы планируется посещение ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» техническими специалистами предприятий Дагестана.

«Минпромторг РД оказывается содействие по дальнейшему сотрудничеству по вопросу размещения заказов ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» на республиканских промышленных предприятиях», – заключили в министерстве.