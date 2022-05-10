Порядка 135 000 дагестанцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Автор Шахри

9 мая в День Победы Республика Дагестан присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Участниками шествия стали порядка 135 000 дагестанцев.

В Махачкале акция стартовала на площади им. Ленина. Ее участниками стали Глава РД Сергей Меликов, ветераны боевых действий, коллективы министерств и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций, студенты и школьники, гости и жители столицы республики. Всего к шествию присоединилось 28 000 человек. Шествие прошло по проспекту Расула Гамзатова до ул. Леваневского. После одна часть колонны направилась к Родопскому бульвару, а вторая — к Русскому драматическому театру им. М.Горького - месту проведения концертной программы. Также в рамках акции было развернуто масштабное полотно Знамени Победы. «Шествие «Бессмертного полка» - очень знаковое мероприятие для всех жителей нашей страны. Это возможность почтить память наших родным и близким, героически павшим в Великой Отечественной войне. Тем, кто подарил нам свободу и будущее, пожертвовав своей жизнью. В акции приняло большое количество дагестанцев. Они пришли с семьями, с детьми, принесли фотографии своих родственников, чтобы фронтовики прошли вместе с нами в одном полку. Я сегодня нес фотографию своего земляка, героя России Гаджимагомеда Нурмагомедова, который погиб при исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», - рассказал министр по делам молодежи РД Камил Саидов. Напомним, что в этом году шествие прошло в онлайн и оффлайн форматах. Трансляция акции «Бессмертный полк онлайн» велась для каждого региона страны отдельно на сайте: https://2022.polkrf.ru/.