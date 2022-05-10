Герои России пишут новую историю Победы

Автор Шахри

«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». – Кажется, Нурмагомед был первым, кого признали погибшим на спецоперации, – говорит Сапижат Мазаева, учительница начальных классов, Махачкала. Сапижат – черное платье, черный платок – сидит у стенки в пустой комнате. Голос ровный, спокойный. – Как ребенок учится ходить, так мне надо научиться жить. Без него, без его весточек. Наверное, научимся. На все это воля Всевышнего. Портреты сына Сапижат – Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова – в Махачкале повсюду. И на «Бессмертном полке» – только навскидку и не присматриваясь, десятка полтора. И на одной из многоэтажек в столице Дагестана – во всю высоту. И на машинах, под лобовыми стеклами. Гвардии старший лейтенант Гаджимагомедов – десантник, командир штурмовой роты, мастер спорта по рукопашному бою, две командировки в Сирию – был ранен, подорвал себя и окруживших его противников гранатой. В первый день спецоперации на Украине, 24 февраля. * * * – Когда он родился, когда его мне дали – он открыл глаза так широко, как будто хотел всё сразу узнать, всё познать, – вспоминает Сапижат Мазаева. Он и вырос таким. Ему было всё интересно, он обо всем переживал, хотел всем хорошо сделать. Всегда мог найти общий язык и со старшими, и со взрослыми, и с детьми. До пяти лет Сапижат с сыном жили в горах – в Кулинском районе, в родовом селе Кани: «Там бабушка, дедушка, мой брат, сестра – большая семья». Потом Мазаева переехала в Махачкалу, устроилась в 42-ю школу. Ее закончил и Нурмагомед, накануне Дня Победы сорок вторая получила его имя. – Школа и улица в Махачкале, – говорит мама Нурмагомеда. – Очень достойно всё проходило на открытии улицы, это тоже несколько дней назад. С первых же дней я в начальных классах учу малышей эстетике и всегда очень скептически относилась к подобным вещам. Ко всему массовому, как это организуется, преподносится. Но здесь всё было сделано не грубо – очень хорошо, красиво было. К матери свой подход, к отцу, к близким и родным. И в школе все было сделано достойно... Из соседней комнаты доносятся стихи. «Мне бы ощутить свободу орла, парить в небе над горами, – читает мужской голос. – Быть может, тайный смысл бытия ощутить смогу я с годами». «Наверное, свобода только орлу дана, ее тяжело постичь людскими сердцами. И тайный смысл бытия не обрести с потухшими свечами». Экран гаснет. * * * – Люди не бросают, нет, – говорит Сапижат. – Страна не бросает. Со Ставрополя, где он служил, ребята приезжают постоянно. Русские ребята, наши ребята – те, кто вернулся. Даже ранеными ко мне сюда приезжали. И их мамы тоже... Помощь никакая не нужна. Никакие миллионы, награды, звезды матери сына не вернут, супруге мужа. Брату брата. Дядям, тетям – племянника. Он у меня был бесценный. Дочери Нурмагомеда Гаджимагомедова два с половиной месяца. Она родилась 20 февраля, за четыре дня до начала спецоперации. – Это первый День Победы без сына, – говорит Сапижат. – Боль от этого сильнее. Он же участвовал в параде в Москве, когда был курсантом – первый курс, Рязанское воздушно-десантное училище имени Маргелова. Тогда не разглядела его в рядах. Надо будет еще раз посмотреть, присмотреться. Когда смогу.