В Каспийске прошёл Парад Победы

Автор Шахри

На центральной площади Каспийска сегодня прошел парад, посвящённый 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотни людей на центрально площади Каспийска с нетерпением ждали начала Парада. Ровно в 10:00 ведущий объявил о начале праздничного военизированного мероприятия. Военнослужащие краснознаменной Каспийской флотилии торжественно вынесли флаг России и Знамя Победы. В 10:15 на большом экране Москва, Красная площадь. Началось трансляция выступления Верховного главнокомандующего, Президента страны Владимира Путина. Глава Государства отметил важность празднования Дня Победы. «Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – России. 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу», - отметил Путин. Президент напомнил, что в декабре 2021 года Россия предлагала заключить договор о гарантиях безопасности. Кремль, по его словам, пытался выстроить с Западом честный разговор. «Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — сказал Верховный главнокомандующий. В своей речи Путин заявил о том, что американским ветеранам власти запретили посетить парад Победы в Москве. Он напрямую обратился к ним и заявил, что россияне гордятся их подвигами и ценят вклад в общую Победу. «Мы чтим всех воинов союзнических армий — американцев, англичан, французов — участников Сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — заявил президент. Это привело, считает Путин, к «абсолютно неприемлемой для нас угрозе» у границ страны. Обращаясь к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, Президент страны сказал: «Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне – главная ценность, надёжная опора независимости России». После завершения трансляции из Красной Площади на каспийской площади начал свое выступление Глава Дагестана Сергей Меликов, который поздравил Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. После исполнения государственного гимна России торжественным маршем прошли парадные расчёты краснознамённой Каспийской флотилии, личные составы, бригады надводных кораблей, военнослужащие 177-го полка морской пехоты и отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Свою выучку строевой подготовки показали рота женщин-военнослужащих, парадные расчёты пограничников, спасателей, таможенников и кадетского морского корпуса. Позже по площади проехала боевая техника Каспийской флотилии и спецтехника МЧС. Более тысячи военнослужащих и 30 единиц военной техники приняли участие в параде Победы. В составе механизированной колонны на параде прошли бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «Урал». Завершил парадный марш сводный военный оркестр гарнизона.