Байрам Абдулаев принял участие в «Бессмертном полку» в Москве

«Я впервые принимаю участие в «Бессмертном полку» в Москве. Я взял с собой фотографии своих односельчан, родственников, которые принимали участие в боях в Великую Отечественную войну. Те люди, кто изображён на фотографиях, это вернувшиеся с фронта герои. Среди них мой дядя, Абдуллаев Шериф, который добровольно ушёл на фронт, принимал участие в освобождении Чехословакии, дошел до Берлина, другой дядя, Раджабов Саидахмед, принимавший участие в Сталинградской битве, был ранен, вернулся домой. Другой мой родственник, Бабаев Хайбула, тоже участник войны, служил в Мурманске, а также Касумов Касум, как и остальные, награждён орденами и медалями» – поделился Абдулаев.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/bajram-abdulaev-prinjal-uchastie-v-bessmertnom-polku-v-moskve/