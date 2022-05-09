ЗАМАНА - Байрам Абдулаев принял участие в «Бессмертном полку» в Москве

Байрам Абдулаев принял участие в «Бессмертном полку» в Москве

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09 мая, 2022. Понедельник 21:50

Главный редактор газеты «Нур», Байрам Абдулаев принял участие в «Бессмертном полку» в Москве.

Байрам Абдулаев принял участие в «Бессмертном полку» в Москве
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«Я впервые принимаю участие в «Бессмертном полку» в Москве. Я взял с собой фотографии своих односельчан, родственников, которые принимали участие в боях в Великую Отечественную войну. Те люди, кто изображён на фотографиях, это вернувшиеся с фронта герои. Среди них мой дядя, Абдуллаев Шериф, который добровольно ушёл на фронт, принимал участие в освобождении Чехословакии, дошел до Берлина, другой дядя, Раджабов Саидахмед, принимавший участие в Сталинградской битве, был ранен, вернулся домой. Другой мой родственник, Бабаев Хайбула, тоже участник войны, служил в Мурманске, а также Касумов Касум, как и остальные, награждён орденами и медалями» – поделился Абдулаев.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/bajram-abdulaev-prinjal-uchastie-v-bessmertnom-polku-v-moskve/

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