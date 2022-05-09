Сегодня, 9 мая в Кизляре состоялся автопробег «Спасибо за Победу!»которого так долго ждали жители, особенно молодежь. Организатором мероприятия стала администрация УДПО УПК «Автошколы Форсаж».Колонна из 19 автомобилей с флагами и символикой «9 мая» курсировала по улицам города Кизляра и Кизлярского района.
Под громкие звуки песен военных лет, водители двинулись в путь. Поддерживали кизлярских патриотов зрители, друзья и даже прохожие на улицах. Шествие возглавляли дети сотрудников Автошколы в праздничной военной одежде, которые удобно расположились в автобусе.
Согласно установленному маршруту, вереница автомобилей проследовала от здания Автошколы Форсаж, по улицам: Грозненская, Первомайская, Махачкалинская, 40лет Дагестана, Победы. В маршрут вошли так же с. Аверьяновка и п. Южный.
Автопробег в Кизляре
- Автор Дарья
- 09 мая, 2022. Понедельник 18:52
Продолжаются майские праздники и мероприятия к 9 мая.
Сегодня, 9 мая в Кизляре состоялся автопробег «Спасибо за Победу!»которого так долго ждали жители, особенно молодежь. Организатором мероприятия стала администрация УДПО УПК «Автошколы Форсаж».Колонна из 19 автомобилей с флагами и символикой «9 мая» курсировала по улицам города Кизляра и Кизлярского района.
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