Автопробег в Кизляре

Сегодня, 9 мая в Кизляре состоялся автопробег «Спасибо за Победу!»которого так долго ждали жители, особенно молодежь. Организатором мероприятия стала администрация УДПО УПК «Автошколы Форсаж».Колонна из 19 автомобилей с флагами и символикой «9 мая» курсировала по улицам города Кизляра и Кизлярского района.

Под громкие звуки песен военных лет, водители двинулись в путь. Поддерживали кизлярских патриотов зрители, друзья и даже прохожие на улицах. Шествие возглавляли дети сотрудников Автошколы в праздничной военной одежде, которые удобно расположились в автобусе.

Согласно установленному маршруту, вереница автомобилей проследовала от здания Автошколы Форсаж, по улицам: Грозненская, Первомайская, Махачкалинская, 40лет Дагестана, Победы. В маршрут вошли так же с. Аверьяновка и п. Южный.