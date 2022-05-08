Уже завтра вся страна будет праздновать 77-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории – День Великой Победы!

9 мая 2022 года радиостанция «Страна гор» поздравит всех слушателей с этим Великим праздником, и предложит вспомнить важнейшего участника тех трудных дней: фронтовую песню, вставшую вместе с людьми в солдатский строй. С первых дней войны эти песни складывались обо всем, что происходило на фронте и в тылу, помогали народу выстоять, пережить скорбь и потрясения утрат. Весь день на волнах 96,7 FM будут звучать композиции военных лет.