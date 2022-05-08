ЗАМАНА - Уже завтра вся страна будет праздновать 77-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории – День Великой Победы!

Уже завтра вся страна будет праздновать 77-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории – День Великой Победы!

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08 мая, 2022. Воскресенье 22:06

В этот торжественный день, важный для каждой семьи и каждого гражданина, миллионы людей воздадут дань уважения беспримерному подвигу нашего народа.

Уже завтра вся страна будет праздновать 77-ю годовщину одной из самых героических страниц в современной истории – День Великой Победы!
Информация

9 мая 2022 года радиостанция «Страна гор»  поздравит всех слушателей с этим Великим праздником, и предложит вспомнить важнейшего участника тех трудных дней: фронтовую песню, вставшую вместе с людьми в солдатский строй. С первых дней войны эти песни складывались обо всем, что происходило на фронте и в тылу, помогали народу выстоять, пережить скорбь и потрясения утрат. Весь день на волнах 96,7 FM  будут звучать композиции военных лет.

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