Согласно данным Центрального архива ФСБ России в разгар Великой Отечественной войны на Восточном фронте противник развернул около 200 разведывательных органов и школ. Главными направлениями в деятельности спецслужб фашистской Германии против СССР были шпионаж, диверсии, террор, психологические акции, организация бандитских формирований, инспирирование националистических выступлений. Вражеские спецслужбы привлекали к этой работе не только завербованную агентуру, прошедшую соответствующую подготовку, но и антисоветски настроенное местное население.

Большое внимание немецкое командование уделяло диверсионным методам боевых действий на Северном Кавказе. В 1942 году, с приближением немецко-фашистских войск, вооруженные антисоветские элементы республики, рассчитывая на успех немецкого наступления, перешли на нелегальное положение. В числе других на территории Дагестана действовали пять организованных бандгрупп общей численностью более 50 человека (бакнинская — 17; урагинская — 16, дзилебкинская — 5, дейбукская — 3, дуакарская — 10). В период с июня по сентябрь 1942 года после проведения четырёх собраний актива в местностях Ханагу, Кимхель и Коябаш, а также в бакнинском лесу Кайтагского и Дахадаевского районов ДАССР, произошло объединение бандгрупп в единую повстанческую организацию со своим штабом, во главе с одиозным лидером — немецким диверсантом Мирзакадиевым, заброшенного в республику с самолёта Абвером. Основными целями и задачами организации были ограбление колхозов для их последующего развала, убийство партийно-советских работников, поднятие вооруженного восстания в тылу Красной Армии и захват власти с приходом немецких войск.

Действия бандитов имел широкий резонанс и отличались особой жестокостью. Так в августе 1942 года ими был расстрелян председатель колхоза селения Гама — Ашуралиев, труп которого сбросили с моста в реку, а дом — разграбили.

В октябре 1942 года вблизи селения Чайдахна (Чайдыкны) было совершено нападение на четырех красноармейцев, с присвоением принадлежащих им боевых винтовок, гранат, патронов, личных вещей и денег. В январе 1943 года члены бандповстанческой организации совершили террористический акт над парторгом селения Ураги — Майсиевым. Разграбили его дом, ворвавшись в здание сельисполкома перерезали телеграфные провода и унесли с собой телефонный аппарат. В мае 1943 года было совершено дерзкое нападение на двух инкассаторов Дагестанской конторы госбанка Абакарова и Аушева. После их зверского убийства забрали 150000 рублей, два револьвера системы наган и 42 патрона. Убитых раздели, облили керосином и сожгли на костре. Деньги и имущество поделили между собой. Третий инкассатор Ибрагимов был зарублен кинжалами.

Большой урон бандиты наносили и без того скудному в трудные военные годы хозяйству тыла. В августе, сентябре 1942 года ими был ограблен склад колхоза в селении Хурсини, откуда забрали 3 мешка пшеницы и 20кг масла; склад селения Урахмиши, где взяли 4 мешка пшеницы и 25 кг сыра. В колхозе селения Кунки забрали 5 пудов масла, 3 пуда сыра, табак, печенье и 360 метров мануфактуры. Из селений Шуркли, Урцаги, Харбук и Судбук были угнаны 23 головы овец и ягнят, одна корова, забрано 8 кг масла и 16 кг сыра. Из населенных пунктов Гинта и Дейбук — 15 ягнят, 8 овец. С кутана в местности Кадила-Дубре было угнано 104 головы овец и 2 осла, из селения Гама — 49 голов овец и коз, а в сёлах Кулиджа, Дзилебки и Адага — 195 голов овец.

Летом 1943 года на дороге Маджалис-Абдашка бандиты отобрали у трёх колхозников 5 пудов пшеницы и ячменя, осенью того же года в местности Темли-Када у других колхозников — 50 пудов пшеницы.

В сложных условиях отступления советских войск основной удар в борьбе с разведывательно-диверсионной и террористической деятельностью спецслужб противника в тылу приняли на себя органы НКГБ СССР и военной контрразведки. Учитывая масштаб бандповстанческого движения, для борьбы с бандитизмом на Кавказе были привлечены значительные силы, снятые с фронта. В отдельных случаях для борьбы с бандформированиями Северо-Кавказского фронта привлекались до 15% имеющихся в наличии сил и средств. Это был настоящий «второй фронт», в котором сотрудники органов безопасности, бойцы специально созданных истребительных отрядов служили ярким примером мужества и стойкости.

Много славных сынов Дагестана, среди которых были и сотрудники органов безопасности погибли на «невидимом фронте». В числе них был и Шангереев Магомед-Тагир Шангереевич, 1913 года рождения, уроженец селения Губден Карабудахкентского района Дагестанской АССР, у которого было тяжелое детство. С 10 лет из-за трудного материального положения в семье он был вынужден работать — батрачил на одного из местных кулаков. В 13 лет остался без родителей. После их смерти воспитывался в детском доме № 6 города Буйнакска, затем в интернате селения Сергокала Сергокалинского района. Начало войны встретил на должности секретаря-счетовода Карабудахкентского районного отделения НКВД. Согласно аттестации от 27 июля 1943 года Шангереев М-Т.Ш. проявил себя как политически развитый, технически грамотный, энергичный и инициативный работник. Тогда же он и был назначен на должность начальника Дахадаевского районного отделения НКГБ. 15 марта 1944 года в перестрелке с заблокированными в пещере бандитами Шангереев М-Т.Ш. героически погиб.

Последователи Шангереева продолжили ожесточённую борьбу с фашистскими диверсантами и их сторонниками. В результате подавляющее большинство членов повстанческой организации было нейтрализовано. 20 июня 1944 года в ходе боестолкновения в селении Кулиджа Кайтагского района Дагестанской АССР опергруппой НКГБ ДАССР был убит последний из оставшихся в живых — главарь бандгруппы Мирзакадиев.

Так при координирующей роли и непосредственном участии органов безопасности Дагестана закончилась бесславная история пособников фашизма, принесших много человеческого горя и материальных потерь многострадальной земле Дагестан.

Народы СССР выстояли после сильного и коварного удара, нанесенного возглавляемой Гитлером коалицией европейских народов. Очень важно наличие единения народов России и в наши дни, чтобы выйти победителями в принципиальном противостоянии с оголтелым западным миром во главе с США.

Сегодня, в преддверии празднования дня великой Победы над фашизмом 1945 года мы, поколение победителей, уверены в том, что неонацизм будет сломлен. Победа будет Zа нами.