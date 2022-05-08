ЗАМАНА - В Махачкале прошли субботники по благоустройству воинских захоронений

В Махачкале прошли субботники по благоустройству воинских захоронений

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08 мая, 2022. Воскресенье 12:50
В Махачкале прошли субботники по благоустройству воинских захоронений

В преддверии Дня Победы в Махачкале прошли субботники по благоустройству воинских захоронений. К ним присоединились сотрудники Управления Росгвардии по РД, активисты регионального отделения «Единой России», «Молодой гвардии», ВОД «Волонтеры Победы», волонтеры ссузов и вузов и другие.

В Махачкале прошли субботники по благоустройству воинских захоронений
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В рамках мероприятий они облагородили места захоронения участников Великой Отечественной войны, побелили бордюры, убрали мусор и сухую траву, очистили памятники и мемориальные плиты.

Стоит отметить, что антологичные субботники также проводятся в других городах и районах республики.

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