В соревнованиях приняли участие лучшие рукоборцы из Махачкалы, Каспийска, Дербента, а также Хивского, Сулейман-Стальского и Ахтынского районов. Мероприятие открыл начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки спортивного резерва Минспорта РД Халитбек Махачев, который поблагодарил спонсора соревнований Наримана Газалиева за постоянную поддержку спортивных событий в Южном Дагестане и пожелал всем участникам турнира удачи, побед и новых свершений.
В Ахтынском районе состоялись соревнования по армрестлингу
- Автор Дарья
- 08 мая, 2022. Воскресенье 12:49
Вчера, 7 мая, в селе Гогаз Ахтынского района среди молодёжи прошёл республиканский турнир по армрестлингу «Рука Победы», посвящённый Дню Победы.
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