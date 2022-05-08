В Ахтынском районе состоялись соревнования по армрестлингу

В соревнованиях приняли участие лучшие рукоборцы из Махачкалы, Каспийска, Дербента, а также Хивского, Сулейман-Стальского и Ахтынского районов. Мероприятие открыл начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки спортивного резерва Минспорта РД Халитбек Махачев, который поблагодарил спонсора соревнований Наримана Газалиева за постоянную поддержку спортивных событий в Южном Дагестане и пожелал всем участникам турнира удачи, побед и новых свершений.