В Дагестане стартовал Республиканский конкурс по поддержке деятельности НКО на реализацию социально значимых проектов в сфере противодействия идеологии терроризма

В Дагестане взял старт Республиканский конкурс по поддержке деятельности общественных организаций в муниципальных образованиях РД на реализацию социально-значимых проектов в сфере противодействия идеологии терроризма.

Дагестанский гуманитарный институт по заказу Министерства по национальной политике и делам религий РД организовали данный конкурс, который будет проводиться в соответствии с госпрограммой РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Главной целью конкурса является создание условий для поддержки общественных организаций в муниципальных образованиях РД, которые занимаются деятельностью по противодействию идеологии терроризма.

Победителям конкурса будут выделены денежные вознаграждения в размере 90 тыс каждому.

Для участия в Конкурсе необходимо представить работы до 16 мая 2022 года в ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, 37, тел.: 8 (8722) 94-00-60.

Итоги Конкурса будут подведены 19 мая 2022 года.