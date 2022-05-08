ЗАМАНА - В Избербаше прошел велопробег, посвященный Дню Победы

В Избербаше прошел велопробег, посвященный Дню Победы

Автор
08 мая, 2022. Воскресенье 12:44
В Избербаше прошел велопробег, посвященный Дню Победы

5 мая в Избербаше прошел велопробег, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депутатов Расул Бакаев, работники администрации Избербаша, депутаты Собрания депутатов, члены городского клуба велосипедистов «Велозавры», любители велоспорта и жители города.

В Избербаше прошел велопробег, посвященный Дню Победы
Информация

Велосипедисты в сопровождении сотрудников ГИБДД стартовали с центральной площади имени Ленина, далее проехали по главным улицам Гамидова и Маяковского и финишировали на площади Ленина.

Организатором велопробега выступил отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города. Цель акции– привлечь молодежь к здоровому образу жизни и напомнить о совершённом подвиге солдатов Советской армии в борьбе с фашистской Германией. Сегодня в мире не мало попыток переписать историю и поставить под сомнение роль нашего великого народа в разгром фашизма, но мы никогда не забудем и не дадим забыть подвиг наших дедов и прадедов!

Мероприятие завершилось совместным фото на память.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top