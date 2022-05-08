Велосипедисты в сопровождении сотрудников ГИБДД стартовали с центральной площади имени Ленина, далее проехали по главным улицам Гамидова и Маяковского и финишировали на площади Ленина.
В Избербаше прошел велопробег, посвященный Дню Победы
- Автор Дарья
- 08 мая, 2022. Воскресенье 12:44
5 мая в Избербаше прошел велопробег, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель Собрания депутатов Расул Бакаев, работники администрации Избербаша, депутаты Собрания депутатов, члены городского клуба велосипедистов «Велозавры», любители велоспорта и жители города.
Организатором велопробега выступил отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города. Цель акции– привлечь молодежь к здоровому образу жизни и напомнить о совершённом подвиге солдатов Советской армии в борьбе с фашистской Германией. Сегодня в мире не мало попыток переписать историю и поставить под сомнение роль нашего великого народа в разгром фашизма, но мы никогда не забудем и не дадим забыть подвиг наших дедов и прадедов!
Мероприятие завершилось совместным фото на память.
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