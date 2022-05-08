Организатором велопробега выступил отдел спорта, туризма и молодежной политики администрации города. Цель акции– привлечь молодежь к здоровому образу жизни и напомнить о совершённом подвиге солдатов Советской армии в борьбе с фашистской Германией. Сегодня в мире не мало попыток переписать историю и поставить под сомнение роль нашего великого народа в разгром фашизма, но мы никогда не забудем и не дадим забыть подвиг наших дедов и прадедов!

Мероприятие завершилось совместным фото на память.