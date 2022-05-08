В Махачкале пройдет субботник «Экологический десант»

Как сообщают организаторы, на мероприятии предусмотрена сцена с ведущими, приглашены представители администрации региона и города, представители предприятий и волонтерских организаций республики, конкурсная программа. Для участников субботника также предусмотрено питание. Желающие принять участие в субботнике должны пройти регистрацию на портале dobro.ru. Первые 50 зарегистрировавшихся участников получат брендированные футболки. Можно подойти на субботник и без регистрации. Стоит отметить, что всего в проекте принимает участие 40 регионов, 10 из них, в том числе и Дагестан, примут у себя наиболее масштабные флагманские субботники. Крупные субботники также пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгороде, Омской области, Тамбовской области, Кемеровской области, Севастополе и др.