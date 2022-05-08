Школе №42 г. Махачкалы присвоено имя выпускника – Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Такое решение было принято мэром Махачкалы Салманом Дадаевым после того, как стало известно, что Президент России Владимир Путин присвоил гвардии старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову высокое звание. К сожалению, посмертно.

В школе, в которой учился Нурмагомед, в каждом её уголке хранится память о нём – смелом и мужественном, добром и отзывчивом, улыбчивом юноше, который пожертвовал жизнью ради своих товарищей, выполнив воинский долг.

В школе открыт музей имени Нурмагомеда Гаджимагомедова, а исторический музей «Россия – моя история» подготовил электронную экспозицию, которую планируют транслировать в городах и районах Дагестана.

Почтить память Нурмагомеда вместе с руководством Махачкалы пришли представители Правительства РД.

Родные Нурмагомеда передали школьному музею копию Звезды Героя России.

Воспитанники школы подготовили трогательное выступление.

Финальным аккордом мероприятия стало торжественное открытие мемориальной доски Нурмагомеду Гаджимагомедову.

С сегодняшнего дня каждое утро всех входящих в храм знаний будет встречать Нурмагомед, тот, на примере которого будут расти поколения юных махачкалинцев.

Совсем ещё мальчишкой Нурмагомед мечтал стать десантником и быть похожим на отца. Это немудрено – в послужном списке отца 41 награда, в числе которых 3 ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Отец Героя России, Энгельс Магомедович Гаджимагомедов, рассказывает, что с сегодняшнего дня не может сказать, что потерял сына – память о нём будет жить в его родном городе – улице, которая носит его имя, в школе, где воспитывался и учился его сын.

Защищать Отечество стало семейной традицией в семье Гаджимагомедовых: дед Нурмагомеда – Магомед Гаджимагомедов, так же, как и сын с внуком, с оружием в руках защищал нашу страну во время Великой Отечественной войны.

Горечь потери не ушла, но ноша потери, которую несут на своих плечах родные Нурмагомеда, стала легче – её разделяют и жители родного для них Кулинского района, и родной Махачкалы, всего Дагестана, всей России.