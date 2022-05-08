Программа мероприятий ко Дню Победы

Уважаемые жители и гости столицы! Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Дня Победы!

В программе:

7 мая в 16:00 ч. – Флешмоб «Весна Победы».

Летняя площадка филармонии, площадка перед Кумыкским театром, площадка музея «Россия – моя история», сквер Ф.Алиевой, парк Ленинского комсомола, площадка перед Аварским театром, площадка перед памятником «Русской учительнице», площадка парка у Политехнического института.

9 мая в 08:00 ч. – Проведение церемонии возложения цветов с троекратным ружейным салютом у памятника Воину-освободителю в парке им. Ленинского комсомола, на Аллее Героев СССР.

9 мая в 08:15 ч. – Проведение церемонии возложения венков и цветов с троекратным ружейным салютом у обелиска «Воинская Слава» на Воинском кладбище.

9 мая в 10:00 ч. – Проведение торжественного митинга на площади им. В.И. Ленина.

Площадь им. Ленина.

9 мая в 10:40 ч. – Ретро пробег автомобилей, 1 круг: ул. Гаджиева → ул. Магомедтагирова → пр. Шамиля Ярагского → Путепровод → пр. Петра 1 → кольцо у Республиканского издательского комплекса → пр. Петра 1 → Путепровод → пр. Гамидова → ул. Гагарина → ул. Абубакарова → Дахадаева → пл. Ленина.

9 мая в 14:30 ч. – Ретро пробег автомобилей, 2 круг (по тому же маршруту).

9 мая в 15:30 ч. –

1) Проведение праздничного концерта «Тебе, Победа, посвящается!», посвященного 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2) Полевая кухня: приготовление солдатской каши. Креативная фотозона на фронтовом привале.

3) Конкурс детского рисунка «Белые журавли» Родопский бульвар. Перед Аварским театром.

9 мая в 21:00 ч. – Праздничный салют, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Площадь им. Ленина, Стоянка Администрации.

4-9 мая – Поздравление ветеранов ВОВ г.Махачкалы.