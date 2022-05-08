На одном из снимков в окружении сотрудников эвакогоспиталя № 3187 исполняющий обязанности начальника доктор Цюпак Роман Александрович.

– Благодаря коллективу госпиталя более 70 % поступивших на лечение бойцов вернулись на поля сражения, – рассказывает научный сотрудник Мина Мамаева. – Роман Цюпак работал также в госпитале № 6077 в Буйнакске, № 1628 в Дербенте. Труд и профессионализм врача отмечены медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими почетными грамотами. Также ему был вручен диплом почетного члена Общества хирургов Дагестана.

Фотографии и документы выдающегося хирурга были переданы в дар музею в 1966 году его супругой Марией Васильевной Цюпак. Роман Александрович был крупным хирургом, организатором здравоохранения Дагестана. Медицинское образование он получил в Вене (Австрия). Сам он был из очень бедной семьи, а учиться поехал на средства церкви, поскольку священник, занимавшийся с ним, посчитал его способным учеником.

«В доме дедушки на Котрова, 13, я провела первые 12 лет своей жизни. Все стены здесь, по настоянию деда, были выкрашены в белый цвет. Он был очень колоритным и интересным человеком», – поделилась его внучка Ирина Сергеевна воспоминаниями, опубликованными на сайте ДГМУ.

Нахибашев Муслим Юсупович

Музей хранит фотографии и документы Муслима Юсуповича Нахибашева.

– Всю свою жизнь он посвятил охране здоровья и организации медицинского обслуживания населения в Дагестане, внес неоценимый вклад в его совершенствование и во время Великой Отечественной войны, – рассказывает заведующая фондом Ольга Магомедова.

Муслим Нахибашев родился в 1886 году в крестьянской семье в высокогорном селении Чох Гунибского округа.

В 1901 году он поступил в Тифлисскую фельдшерскую школу, после окончания работал фельдшером в различных учреждениях до 1917 года. В этом году он переезжает в Темир-Хан-Шуру и устраивается на работу в продовольственный комитет. Через год становится фельдшером в психиатрической больнице, после заведующим больницей в Гунибе.

В годы Гражданской войны М. Ю. Нахибашев был назначен начальником санитарной службы партизанских отрядов. После окончания войны работал в Гунибе заведующим больницей и здравотделом до 1923 года. В 1930-е годы занимал различные должности: заведующий фельдшерско-акушерским техникумом, заведующий городским здравотделом, затем народный комиссар здравоохранения ДАССР. В 1932 году был открыт Дагестанский государственный медицинский институт, и Муслим Нахибашев был назначен директором, через три года его перевели заведующим поликлиники и начальником медсанчасти Совнаркома ДАССР, а с 1939 года он работал ассистентом кафедры детских болезней.

Когда началась война, был назначен начальником эвакогоспиталя № 1628. Ему было присвоено воинское звание майора медицинской службы. Награжден высокими правительственными наградами – орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации был назначен министром здравоохранения. В последние годы жизни он был тяжело болен, прикован к постели. Не стало Муслима Юсуповича в 1961 году в возрасте 75 лет.

Каждый день, сутки напролет, врачи сражались за жизни советских солдат. В нашей истории множество ярких примеров героизма военных медиков. Маршал Советского Союза Иван Баграмян после окончания войны писал:

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».