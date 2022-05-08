Родился будущий военачальник 25 октября 1919 года в большой крестьянской семье. За два года окончил четыре класса начальной школы. В 1930 году одиннадцатилетний Магомед с хурджинами через плечо пешком отправился в Буйнакск, чтобы поступить там на рабфак. Окончив школу колхозной молодёжи в Гунибе, работал учителем в Кахибской школе.

Магомед Танкаев учился на третьем курсе Дагестанского сельхозинститута, мечтая стать агрономом и превратить Гидатлинскую долину на территории нынешнего Шамильского района в цветущий сад, когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Планы молодого горца на жизнь резко поменялись, он был призван в РККА и стал курсантом Краснодарского военного пехотного училища, которое окончил 16 июня 1941 года. Через три дня он уже принял под командование пулемётный взвод, а 22 июня началась Великая Отечественная война.

…Взвод лейтенанта Танкаева в составе полка перебросили в район Смоленска. Больше месяца сражались воины за город, в первых же боях уничтожив 4 танка, 2 самоходные установки, до 40 фашистов. Георгий Жуков назвал эту операцию «крупным стратегическим успехом». Это была первая большая победа Красной Армии над врагом. И в том, что Смоленск стал городом-героем, есть доля ратного труда и взвода отважного дагестанца.

Беспрерывные бои продолжались до 10 сентября 1941 года. Западнее Вязьмы наши войска попали в окружение. Магомед Танкаев командовал тогда уже ротой и сумел вывести оставшихся бойцов из вражеского кольца. Потом ему довелось отражать атаки фашистов в составе Калининского фронта на Москву.

В феврале 1943 года майора Танкаева назначили командовать 823-м стрелковым полком. И сразу перед ним была поставлена труднейшая задача: юго-западнее Сталинграда навязать противнику бой такой мощи, чтобы у немцев создалось впечатление, что здесь наступают крупные силы Красной Армии. Много было боев до этого и много будет позже, но этот бой Танкаеву запомнился особенно, на всю жизнь. Вот что он рассказывал: «Бывали дни, когда одни и те же траншеи по четыре раза переходили из рук в руки. Немцы трупы не убирали, по ним приходилось идти в атаку или, стоя в траншее с мертвецами, отбивать контратаки фашистов. Выдержать это было психологически трудно. Бои шли и днём и ночью. Командир дивизии остановил наступление, сказав: «Полк задачу выполнил». На фронте это была высшая похвала. Танкаеву вручили его первый орден Красного Знамени.

О боевом пути Магомеда Танкаевича можно долго рассказывать. Достаточно перечислить те сражения, в которых принимали участие бойцы вверенных ему подразделений и соединений: Донбасская, Корсунь-Шевченковская, Львовско-Сандомирская, Висло-Одерская, Пражская стратегические операции. Он участвовал в Смоленском сражении, командовал ротой на Калининском фронте, служил в 302-й стрелковой дивизии 51-й армии в битве под Сталинградом. Командовал 460-м стрелковым полком 100-й Львовской стрелковой дивизии. Фронтовыми дорогами прошёл от Кавказа через Сталинград, Украину, Польшу до Чехословакии. Непосредственно участвовал в освобождении Освенцима.

Для Танкаева война закончилась 15 мая после освобождения Праги. Народ уже праздновал победу, а бойцы его полка ещё погибали в боях, сражаясь с уходящими на Запад немецкими войсками. В июле 1945 года Магомед Танкаевич, опустившись на колени, поцеловал прославленное в боях знамя и попрощался с боевыми друзьями. Ему как талантливому командиру предложили поступить на учёбу в Военную академию им. Фрунзе. Он выбрал профессию военного, защитника Отечества.

После окончания академии с золотой медалью фронтовик был направлен командовать полком Воздушно-десантных войск. Крылатой пехоте Танкаев отдал 17 послевоенных лет! Командир полка, заместитель командира соединения, командир дивизии, первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками страны!

О нём, горце из Дагестана, ходили легенды в Вооружённых Силах СССР и даже в высшем руководстве страны и государств Варшавского договора. Лишь позже, когда прошли годы и все страсти вокруг известных событий 1956 года улеглись, Магомед Танкаевич всё же согласился рассказать о причинах своей легендарности.

Его – тогда заместителя командира гвардейской воздушно-десантной дивизии – и комдива срочно вызвали в Кремль. Была поставлена задача: в течение суток поднять всю дивизию в воздух со всем вооружением и боевой техникой и перебросить её на дальние рубежи за пределами страны. Командир дивизии сказал, что за такой короткий срок выполнить приказ он не сможет. Тогда Никита Хрущёв спросил у Танкаева: «А Вы, полковник, сможете?» Ответ был лаконичным: «Смогу». Он знал свою дивизию, поскольку постоянно находился в частях, знал возможности своих офицеров, бойцов. Никита Сергеевич приказал: «Командуйте, генерал!» Конечно, это была случайная оговорка. Звание генерала Танкаеву присвоили лишь через 2 года, когда дивизия полностью выполнила задачу. Под постановлением Совета Министров СССР стояла подпись Н. С. Хрущёва.

После этих событий его сразу же направляют на учёбу в Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, где готовили кадры для высшего звена. Танкаев её окончил в 1960 году и тоже с золотой медалью. С 1961 по 1965 годы он служил первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками. Тогда же ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Потом были должности заместителя, первого заместителя командующего Белорусского, Одесского военных округов. Он тогда внёс огромный вклад в разработку уставов ВДВ, подготовку кадров, испытания новейшей техники.

В 1968 году генерал-лейтенанту Танкаеву доверили командование Северной группой войск в Польше. Здесь проявился талант дагестанца как крупного военачальника, способного командовать огромной массой военнослужащих, обеспечить боеготовность различных родов войск, объединив их усилия в крепкий единый организм.

Министр обороны маршал Советского Союза А. А. Гречко, характеризуя деятельность Танкаева в Польше всего лишь через год после назначения, сказал ему: «Я очень доволен тобою, командующий». В 1969 году ему было присвоено звание генерал-полковника, а в 1973 году дагестанца назначают начальником Главного управления всех военно-учебных заведений Минобороны СССР, что было равноценно должности заместителя министра обороны. С 1974 по 1978 годы Танкаев работал представителем Главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными Силами государств Варшавского договора в Национальной народной армии ГДР. По существу это была уже дипломатическая работа. В последующие 10 лет перед отставкой в 1988 году он работал начальником Военного института МО в Москве.

Магомед Танкаевич Танкаев был человеком высочайшей культуры, безупречной верности долгу. Военный талант, высокое воинское мастерство, незабываемые заслуги перед Отечеством Танкаева оценены Родиной высшими наградами СССР: орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», нагрудным знаком «Гвардия», Командорским крестом со звездой Ордена Возрождения Польши, орденом «За заслуги перед Отечеством» в золоте Германской Демократической Республики, медалями СССР, Болгарии, Монголии. Он избирался депутатом Верховного Совета ДАССР и депутатом Верховного Совета СССР.

Умер генерал М. Танкаев в 1998 году в Москве, похоронен в родном селении Урада Шамильского района.

Одна из улиц Махачкалы носит имя генерал-полковника

М. Т. Танкаева. В 2009 году ему был открыт памятник в г. Махачкале.

Как сказал Расул Гамзатов, «он никогда не улыбался, чтобы кому-то понравиться, а если поклонялся, то лишь перед Родиной!».

«История Страны гор не знает военачальника, равного Танкаеву, по положению и чину, по заслугам и наградам, по своему уровню и статусу. Магомеду Танкаевичу поистине принадлежит особое, индивидуальное, неповторимое место в славной галерее самых выдающихся рыцарей и могучих мужей в истории летописи Дагестана», – сказал академик РАН Гаджи Гамзатов.