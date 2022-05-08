Будущий защитник Отечества родился в 1922 году в селе Гарах Докузпаринского (ныне Магарамкентского) района в семье крестьян – Гайбата и Гюзель Алипулатовых. Юный Субхан в детстве, как, впрочем, и все его сверстники, помогал родителям по дому и хозяйству: пахал землю, сеял пшеницу, носил воду из реки.

До начала Великой Отечественной войны он успел некоторое время проучиться в Буйнакском педагогическом училище, а также преподавал в Гарахской средней школе. А после окончания войны и возвращения домой окончил очное отделение автодорожного техникума.

Боевой путь

На фронт Субхан Алипулатов ушёл 1 октября 1941 года в качестве добровольца. Тогда ему исполнилось всего 19 лет. Сражался отважный красноармеец с немецко-фашистскими захватчиками под Курском, Сталинградом и на Белорусском фронте. Во время этих сражений храбрый дагестанец получил три боевых ранения, но при этом возвращался в строй.

После окончания войны Субхан Гайбатович ещё некоторое время прослужил в рядах Вооруженных сил страны. Демобилизовался он из армии в июне 1946 года в звании старшего лейтенанта. По возвращении домой его китель украшали многие государственные и боевые награды.

Ответственный труд

После войны Субхан Алипулатов долгие годы работал в системе МВД Дагестанской АССР, занимая руководящие должности в ряде структур, в том числе ОБХСС г. Махачкалы. Он также трудился в разных подразделениях дорожного хозяйства республики, в том числе в Докузпаринском и Магарамкентском районах. С 1960 по 1965 годы был секретарём парткома АТП-11 объединения «Дагнефть» в Избербаше. Также Субхан Гайбатович некоторое время работал начальником дорожно-эксплуатационного управления автотранспортных предприятий объединения «Дагнефть» в посёлке Кочубей Тарумовского района.

Не стало Субхана Гайбатовича в 1967 году. На его здоровье отразились и последствия ранений, полученных в ходе боёв с немецко-фашистскими захватчиками. Похоронили Субхана Алипулатова на кладбище города Дагестанские Огни.

Отметим, что историю жизненного пути Субхана Гайбатовича нам поведал его сын, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Ильман Алипулатов, который гордится тем, что родился в семье фронтовика, не только внёсшего вклад в Победу над фашистской Германией, но и трудился на благо своей Родины в послевоенные годы.

– Прошло уже 55 лет с того дня, как оборвалась жизнь моего отца. И не было дня, чтобы я о нём не вспоминал. Вся наша семья ежегодно 9 Мая собирается вместе и посещает его могилу. Кроме того, мы все продолжаем изучать его биографию, а поучиться у того поколения было много чему, – рассказал сын.

И. Алипулатов также добавил, что, когда не стало отца, ему исполнилось всего 13 лет. Несмотря на юный возраст он запомнил отца как человека требовательного и дисциплинированного, но при этом Субхан Гайбатович всегда с особым теплом относился к своим близким и семье. Он ценил дружбу и людей, добивающихся всего собственными силами.

– Был такой период, когда я, старшая сестра и отец жили вместе. Было это во времена его работы в посёлке Кочубей. Тогда мне довелось наблюдать, что отношение людей к труду и другим людям было совсем другим, нежели сейчас. Оно было более ответственное и искреннее. Тогда людей ценили не по словам, которые они произносят, а по их поступкам.

Отец успел вложить в своих детей основу: жить честно, работать на благо страны. И у меня проявляется такой же подход ко многим вещам, какой был у отца, – отметил Ильман Субханович.

Искренний патриотизм

Затронули мы в ходе беседы с депутатом НС РД и тему патриотизма. В наше время это понятие приобретает особую важность, которую и подчеркнул И. Алипулатов.

– Мы сегодня часто употребляем слово «патриотизм». И на фоне того, что происходит сегодня, особенно важно, чтобы люди были патриотами не на словах, а на деле. Нам даже страшно смотреть на видеокадры боестолкновений, а участники Великой Отечественной войны прошли через такое. И при этом они отличались скромностью и многого себе не позволяли.

Выступая во время первой сессии Народного Собрания нового созыва перед коллегами, я посчитал важным подчеркнуть роль патриотизма в нашей жизни. И выделил особые заслуги в этом процессе республиканского ТОКСа – единственной организации, которая продолжает и сегодня рассказывать об участниках Великой Отечественной войны и тех героях, кого уже с нами нет. Хотелось бы отметить, что ТОКС – это многолетний труд большого количества людей. Сегодня в нашей республике насчитывается 62 отряда – это школы, ссузы, штаб, которым уже долгое время руководит мой друг и коллега Салам Хавчаев, – сказал И. Алипулатов.

Он также подчеркнул, что память об участниках той страшной войны должна быть обязательно увековечена.

– Вокруг проживающих сегодня с нами ветеранов необходимо создать особую ауру, ведь их осталось в живых так немного. Я думаю, память о таких людях должна быть непременно сохранена.

К слову, лет десять назад мы получили письмо, в котором говорилось, что найдена одна из наград фронтовика Субхана Гайбатовича Алипулатова. И для нас эта весть была очень приятной, – подытожил Ильман Алипулатов.