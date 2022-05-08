Энрик Муслимов по поручению Главы Республики Дагестан посетил и поздравил с наступающим Днём Победы ветерана ВОВ Ибрагим-пашу Садыкова

Сегодня, 7 мая, в канун 77-ой годовщины Великой Победы, министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Хаджимурад Малаев, начальник отдела Управления архитектуры и градостроительства города Махачкалы Шамиль Мирзаханов, председатель Союза женщин Дагестан Интизар Мамутаева, Председатель правления фонда имени генерал-полковника М. Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов, председатель Дагестанского совета ветеранов Магарам Алиджанов поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-пашу Садыкова.

В доме 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ибрагима-паша Султановича армейская дисциплина, режим и порядок. Здесь таится дух мужества, патриотизма и потрясающего позитива. Живёт ветеран в посёлке Новый Кяхулай, на стене дома висит увеличенная многократно фотография ветерана с Президентом России Владимиром Путиным.

Война для Ибрагим-паши Садыкова началась в 18 лет, где он стал участником многих сражений – Сталинградской битвы, битвы под Керчью, Тулой, на Курской дуге, боёв в Харькове, Киеве, Риге и Варшаве.

Энрик Муслимов от имени Главы Дагестана Сергея Меликова вручил ветерану денежное поощрение и другие подарки, а также зачитал поздравительную телеграмму.

«Сердечно поздравляю с 77-летием Великой Победы! Этот всенародный праздник наполняет наши сердца особыми чувствами - это гордость за страну, признательность за победу над фашизмом и скорбь по тем, кто не вернулся с полей сражений. Низкий вам поклон», - отметил Меликов в телеграмме, с почтением и сыновним чувством благодарности пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Делегация присоединилась к поздравлениям, выразила ветерану огромную благодарность за мирное небо над нашими головами и пожелала ему доброго здоровья и благополучия.

Бывший командир танкового десанта, кавалер ордена Славы двух степеней и ордена Красного Знамени, гвардии сержант Ибрагим-паша Садыков рассказал о тяжёлых фронтовых годах. Говоря о войне, где он получил множество ранений, он сказал, что страшно не умирать, страшно терять друзей.

«На моих глазах гибли многие: в боях, при обстрелах, при форсировании Днепра. Это навсегда врезается в память. Во время авиаобстрелов больше думаешь о своих друзьях, ребятах. Жуткое ощущение – лежишь на земле и смотришь, как летят снаряды. Кажется, каждая бомба – твоя, а поделать ничего не можешь. Меня судьба на войне уберегла, но навсегда остались шрамы на сердце от горьких воспоминаний. Знаете строки: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне»? Это так и есть» - поделился воспоминаниями Ибрагим-паша Султанович.

Сожалеет, что не дошел до Берлина, но как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, получив ранние, он попал в госпиталь, где и встретил свою суженую. Будущая супруга ветерана работала в госпитале медсестрой, ухаживала за ним, так и поженились. Прожил он с ней, не расставаясь более 60 лет.

Ветеран поблагодарил гостей за оказанное внимание и поздравления, и пригласил их встретить 79-ю годовщину Великой Победы, кода ему исполниться 100 лет!