В конкурсе приняли участие свыше 110 учащихся со многих районов Южного Дагестана. Победителем стала Сумая Магомедова из села Луткун Ахтынского района, а второе и третье места заняли дети из посёлка Белиджи и Сулейман-Стальского района.
Соорганизаторами мероприятия выступили Минмолодежи РД и Союз писателей РД.
Спонсором данного конкурса являлся Нариман Газалиевич Газалиев, который не впервые спонсирует подобные конкурсы. На каждый детский турнир Нариман Газалиевич выделяет 100-150 тыс.руб. для премирования молодёжи. Так на этот год запланировано 9 мероприятий, три из которых уже прошли.
7 мая состоится республиканский турнир по армрестлингу «Рука Победы» в селе Гогаз Ахтынского района также с солидным призовым фондом.
В конце церемонии награждения победителей конкурса администратор Ахтынского музея Ахмед Дагларов организовал для участников мероприятия очень интересную и увлекательную экскурсию по музею.