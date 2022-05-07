В Ахтынском районе наградили победителей республиканского конкурса «Люблю я Родину свою»

6 мая в зале Боевой славы Ахтынского краеведческого музея прошла церемония награждения победителей Республиканского конкурса чтецов на родном языке «Люблю я Родину свою», который был посвящён защитникам Отечества.

В конкурсе приняли участие свыше 110 учащихся со многих районов Южного Дагестана. Победителем стала Сумая Магомедова из села Луткун Ахтынского района, а второе и третье места заняли дети из посёлка Белиджи и Сулейман-Стальского района.

Соорганизаторами мероприятия выступили Минмолодежи РД и Союз писателей РД.

Спонсором данного конкурса являлся Нариман Газалиевич Газалиев, который не впервые спонсирует подобные конкурсы. На каждый детский турнир Нариман Газалиевич выделяет 100-150 тыс.руб. для премирования молодёжи. Так на этот год запланировано 9 мероприятий, три из которых уже прошли.

7 мая состоится республиканский турнир по армрестлингу «Рука Победы» в селе Гогаз Ахтынского района также с солидным призовым фондом.

В конце церемонии награждения победителей конкурса администратор Ахтынского музея Ахмед Дагларов организовал для участников мероприятия очень интересную и увлекательную экскурсию по музею.