От имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и от себя лично они выразили ветерану благодарность и глубокое уважение за ратные подвиги и трудовые заслуги, а также поздравили с приближающейся 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. «Сергей Алимович просил передать вам свои поздравления и самые добрые пожелания, а также примите поздравления и от Председателя Народного Собрания РД Заура Аскендерова и Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. Они попросили пожать вам крепко руку, пожелать мира вашему дому, крепкого здоровья вам и вашим близким», - обратился к Арабову вице-премьер республики - министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов. Алиханич Арабов родился 29 июня 1923 года в селении Чадаколоб Тляратинского района. Был записан в ряды Красной Армии в 1942 году в возрасте 18 лет. В то время он жил в Грузии и проходил службу в этой советской республике. Затем боец-пулеметчик Красной Армии служил в Моздоке и Новороссийске. В одном из боестолкновений в начале сентября 1943 года красноармеец получил тяжелое ранение и был направлен в госпиталь Кисловодска. От последствий ранения он лечился восемь месяцев, после чего был демобилизован в Грузию. В 1995 году, когда в Грузии начались националистические движения, Алиханич Арабов и его родные переехали на постоянное место жительства в Махачкалу. В настоящее время домом для фронтовика стал столичный микрорайон «Ватан».