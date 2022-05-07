ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником

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07 мая, 2022. Суббота 14:43
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником
 Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи с профессиональным праздником – Днем радио.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником
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«Современное общество невозможно представить без средств коммуникации и связи. Радио, телевизор, телефон, интернет, мобильная связь стали неотъемлемой частью нашей повседневности.

Эффективная работа связистов способствует укреплению экономики, социальной и духовно-культурной сфер, повышению качества жизни каждого жителя Дагестана.

Отрадно отметить, что в республике обеспечен широкий доступ к информационным ресурсам, расширяется перечень и улучшается качество оказываемых услуг, внедряются новейшие технологии. Уделяется серьезное внимание дальнейшей модернизации сетей, все большее число населенных пунктов обеспечивается оптико-волоконной связью.

Ежедневно обеспечивая бесперебойную связь со всеми населенными пунктами республики, вы вносите огромный вклад в развитие деловых контактов, информирование населения, укрепление связей между людьми.

Уверен, что ваши профессионализм и компетентность, стремление к самосовершенствованию и желание идти в ногу со временем будут способствовать обеспечению высоких стандартов отечественного радиовещания и связи.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашей деятельности на благо Дагестана и России.

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