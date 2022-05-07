Открывая работу заседания, вице-премьер обратил внимание, что запланирована масштабная модернизация и приведение в нормативное состояние отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных населенных пунктах. Программа осуществляется в рамках выполнения поручений Президента России по модернизации до 2025 года.

«Уже разработана адресная программа по модернизации сельских почтовых отделений, в рамках которой предусмотрен ремонт отделений Почты и оказанию на их базе государственных и муниципальных услуг для граждан. Дополнительные услуги на базе отделений Почты России будут оказывать подразделения МФЦ Дагестана.

В 2022–2025 годах в республике планируется модернизация 315 объектов почтовой связи. В 2022 году – 63 объектов почтовой связи (из них 2 признаны не подлежащими ремонту и будут заменены на модульные отделения из быстровозводимых конструкций)», - рассказал Газимагомедов.

О проведении необходимых мероприятий по модернизации и приведению в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи в Республике Дагестан доложил директор Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан – филиала АО «Почта России» Махач Магомедов.

По его словам, в рамках реализации указанных мероприятий республиканским Управлением федеральной почтовой связи заключено 7 контрактов, в соответствии с которыми 15 объектов почтовой связи начаты предварительные работы. В настоящее время проектно-сметная документация на указанные объекты находятся на стадии разработки и далее будет направлена для получения экспертизы сметной стоимости. Отдельно он отметил, что установка быстровозводимых конструкций не влечет никаких расходов ни для местного, ни для республиканского бюджета, все работы, связанные с установкой быстровозводимых конструкций будут осуществляться за счет АО «Почта России».

Члены рабочей группы также обсудили необходимость синхронизации адресной стратегии Почты России с республиканскими и муниципальными программами. Затронули вопросы проведения проектно-изыскательских работ и государственной экспертизы проектов на модернизацию почтовых отделений и предоставления помещений отделениям почтовой связи в период проведения ремонтных работ.

Выслушав предложения участников заседания, вице-премьер Ризван Газимагомедов дал поручение оперативно решить возникающие проблемные вопросы и своевременно подготовить предложения по включению затрат на модернизацию сельских отделений и формированию бюджетной заявки на 2023 год. Для этого он поручил Минстрою республики, в частности подведомственному их учреждению ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» в приоритетном порядке рассмотреть проекты и обеспечить проведение ценовой экспертизы.

«Мы должны максимально эффективно использовать выделяемые средства, подойти к программе модернизации комплексно, чтобы жители села получили красивый и удобный центр притяжения с высоким качеством услуг и уровнем сервиса», – подчеркнул в завершение вице-премьер Ризван Газимагомедов.