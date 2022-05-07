В ДАРГИНСКОМ ТЕАТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «АРШИН МАЛ АЛАН»

Над спектаклем неустанно работали артисты театра под руководством художественного руководителя Национального драматического театра имени Б. Басангова Республики Калмыкия, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Калмыкия, Почетного работника культуры Азербайджана Бориса Манджиева и режиссёра по пластике, балетмейстера-постановщика, заслуженной артистки Республики Башкортостан Рамизы Мухаметшиной. Художник-постановщик – народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов умело передал в созданных им декорациях нотки настроения Востока. По отзывам зрителей, премьера прошла на высшем уровне. Сюжет комедийной постановки рассказывает о том, как молодой купец Аскер, чтобы жениться по любви, прибегнул к хитрости. По традициям Востока жених не может видеть лица невесты до свадьбы. Чтобы ловко обойти это устоявшееся правило, главный герой спектакля по совету своего слуги переодевается в уличного торговца тканями «аршинмалчи». Таким образом, он вхож в любой двор, а значит, может выбрать будущую жену на своё усмотрение.

В постановке много комедийных сцен, песен, юмора, а главное – у неё счастливый конец! В спектакле главную роль находчивого юноши виртуозно сыграл артист театра Абдусамад Алиев, также в комедии задействованы заслуженные артисты РД Аминат Дациева, Мухтар Нухов, Гасанкади Рабаданов, Рашидат Исмаилова, талантливые артисты театра Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова и Алибхан Алибеков.

Поздравляем коллектив театра с очередной яркой премьерой и желаем дальнейших творческих успехов в любимом деле.