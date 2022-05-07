ЗАМАНА - Депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов посетили ветерана Великой Отечественной войны Мамедова Асадуллу

Депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов посетили ветерана Великой Отечественной войны Мамедова Асадуллу

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07 мая, 2022. Суббота 13:00
Депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов посетили ветерана Великой Отечественной войны Мамедова Асадуллу

В канун 77-ой годовщины Дня Победы депутат Народного Собрания Республики Дагестан Шамиль Омаров и министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов посетили ветерана Великой Отечественной войны Мамедова Асадуллу Ибрагимовича.

Депутат Народного Собрания РД Шамиль Омаров и министр промышленности и торговли РД Низам Халилов посетили ветерана Великой Отечественной войны Мамедова Асадуллу
Информация

Асадулла Мамедов родился в 1926 году в Махачкале. На фронт был призван 5 июня 1944 года сразу после учебы. Воевал он на 2-м Прибалтийском фронте в составе 44-го Гвардейского танкового полка 3-го механизированного корпуса в должности «радиста-заряжающего».
Начавший свой боевой путь сержантом, Победу он встретил в звании старшего лейтенанта.

Асадулла Ибрагимович награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени.

Шамиль Омаров и Низам Халилов поблагодарили ветерана за проявленные отвагу и героизм на фронте, трудовую деятельность в послевоенные годы во благо родной республики.

Гости поблагодарили Асадуллу Ибрагимовича за теплый прием и возможность из первых уст услышать воспоминания о тех тяжёлых днях.
Поздравили ветерана с наступающим Днём Победы, пожелали здоровья и долгих лет жизни!

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