ЗАМАНА - Шествие «Бессмертного полка» в Махачкале пройдет по проспекту Гамзатова

Шествие «Бессмертного полка» в Махачкале пройдет по проспекту Гамзатова

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07 мая, 2022. Суббота 01:42
Шествие «Бессмертного полка» в Махачкале пройдет по проспекту Гамзатова

В день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в муниципалитетах республики состоится шествие «Бессмертного полка».

Шествие «Бессмертного полка» в Махачкале пройдет по проспекту Гамзатова
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В пресс-службе Минмолодежи РД информагентству сообщили, что в столице Дагестана акция начнется в 15:00. Собранная на площади Ленина колонна пройдет по проспекту Гамзатова.

«Из-за большого числа участников колонна пройдет до пересечения с улицей Леваневского, где разделится на 2 потока: одна часть направится к Родопскому бульвару, а вторая – к Русскому драматическому театру им. Максима Горького, к месту проведения концерта», – уточняется в сообщении.

Напомним, регистрация участников шествия «Бессмертный полк» проходит на платформе dobro.ru. Дополнительную информацию можно получить на сайте.

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