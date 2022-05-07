Шествие «Бессмертного полка» в Махачкале пройдет по проспекту Гамзатова

В пресс-службе Минмолодежи РД информагентству сообщили, что в столице Дагестана акция начнется в 15:00. Собранная на площади Ленина колонна пройдет по проспекту Гамзатова.



«Из-за большого числа участников колонна пройдет до пересечения с улицей Леваневского, где разделится на 2 потока: одна часть направится к Родопскому бульвару, а вторая – к Русскому драматическому театру им. Максима Горького, к месту проведения концерта», – уточняется в сообщении.



Напомним, регистрация участников шествия «Бессмертный полк» проходит на платформе dobro.ru. Дополнительную информацию можно получить на сайте.