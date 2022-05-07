ЗАМАНА - В России пройдет онлайн-акция «Синий платочек Победы»

В России пройдет онлайн-акция «Синий платочек Победы»

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07 мая, 2022. Суббота 01:37
В России пройдет онлайн-акция «Синий платочек Победы»

В память о труженицах тыла Великой Отечественной войны в России пройдет онлайн-акция «Синий платочек Победы».

В России пройдет онлайн-акция «Синий платочек Победы»
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Как передает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, акция состоится 9 мая в социальной сети «ВКонтакте». Ее организатором выступил одноименная Международная женская программа.

Для участия в акции необходимо сделать публикацию с фотографией ветеранов и женщин Героев и тружениц ФИО, упомянув официальную группу, руководителя Благотворительного фонда «Русская земля» Анну Данилову и хэштеги #Синийплаточек #СинийплаточекПобеды #фондРусскаяземля.

Публикации планируют размещать в официальной группе программы.

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