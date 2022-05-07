Как передает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, акция состоится 9 мая в социальной сети «ВКонтакте». Ее организатором выступил одноименная Международная женская программа.
Для участия в акции необходимо сделать публикацию с фотографией ветеранов и женщин Героев и тружениц ФИО, упомянув официальную группу, руководителя Благотворительного фонда «Русская земля» Анну Данилову и хэштеги #Синийплаточек #СинийплаточекПобеды #фондРусскаяземля.
Публикации планируют размещать в официальной группе программы.