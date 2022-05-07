Шамиль Омаров и Низам Халилов посетили ветерана ВОВ Мамедова Асадуллу Ибрагимовича

Асадулла Мамедов родился в 1926 году в Махачкале. На фронт был призван 5 июня 1944 года сразу после учебы. Воевал он на 2-м Прибалтийском фронте в составе 44-го Гвардейского танкового полка 3-го механизированного корпуса в должности «радиста-заряжающего».

Начавший свой боевой путь сержантом, Победу он встретил в звании старшего лейтенанта. Асадулла Ибрагимович награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени. Шамиль Омаров и Низам Халилов поблагодарили ветерана за проявленные отвагу и героизм на фронте, трудовую деятельность в послевоенные годы во благо родной республики. Гости поблагодарили Асадуллу Ибрагимовича за теплый прием и возможность из первых уст услышать воспоминания о тех тяжёлых днях.

Поздравили ветерана с наступающим Днём Победы, пожелали здоровья и долгих лет жизни!