ЗАМАНА - В Дагестане планируют построить 8 электростанций

В Дагестане планируют построить 8 электростанций

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04 мая, 2022. Среда 19:46
В Дагестане за счет частных инвестиций планируется реализовать 8 проектов по строительству солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций и ветроэлектростанции суммарной мощностью более 260 МВт. Об этом заявил заместитель министра энергетики и тарифов РД Магомед Алибеков. «Нашим специалистам удалось за два года изучить потенциал перспективных площадок для строительства новых генерирующих объектов в регионе. Станции смогут обеспечить энергией более 500 тысяч человек, будут созданы 200 новых постоянных рабочих мест», – добавил он. По его словам, регион отличается огромным природным потенциалом для развития возобновляемой энергетики. «Республика является весьма привлекательной для инвестиций в “зеленую» энергетику”», – добавил Алибеков.
В Дагестане планируют построить 8 электростанций
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