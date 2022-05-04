В Дагестане планируют построить 8 электростанций

Автор Шахри

В Дагестане за счет частных инвестиций планируется реализовать 8 проектов по строительству солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций и ветроэлектростанции суммарной мощностью более 260 МВт. Об этом заявил заместитель министра энергетики и тарифов РД Магомед Алибеков. «Нашим специалистам удалось за два года изучить потенциал перспективных площадок для строительства новых генерирующих объектов в регионе. Станции смогут обеспечить энергией более 500 тысяч человек, будут созданы 200 новых постоянных рабочих мест», – добавил он. По его словам, регион отличается огромным природным потенциалом для развития возобновляемой энергетики. «Республика является весьма привлекательной для инвестиций в “зеленую» энергетику”», – добавил Алибеков.