АРТИСТЫ ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЕЙ ДАРЕНИЯ #МЫВМЕСТЕ

29 апреля в Избербаше царила предпраздничная атмосфера, потому как День весны и труда является одним из ярких событий в жизни избербашцев.

В рамках Фестивалей Дарения #МЫВМЕСТЕ на летней сцене ГДК состоялся праздничный концерт «Мы за мир на планете» и хореографический фестиваль «Ритмы Каспия», собравшие на площади людей старшего поколения и молодежь от мала до велика. Организаторами масштабного, красочного мероприятия выступил коллектив городского Дворца культуры при поддержке администрации города Избербаш.

В программе концерта вокальные номера талантливых вокалистов ГДК и Даргинского театра им. О. Батырая были разбавлены великолепными выступлениями танцевальных коллективов. В их числе образцовые хореографический ансамбли «ХАРС» и «Избербаш», этно-студия «АДАТ», хореографические коллективы «Somnim» и «АСХАР», украсившие этот яркий праздник своим национальным колоритом.

Своим прекрасным репертуаром также порадовали слушателей артисты Даргинского театра: обворожительные Хузаймат Ибрагимова и Зарина Азизова, всеми любимый певец Арсен Гасанов.

Веселые, согретые теплыми лучами весеннего солнца жители и гости Избербаша не спешили расходиться, приняв участие в праздничных гуляниях.