Акция по посадке деревьев прошла в Хунзахском районе в преддверии Ураза-байрам

Автор Шахри

На территории Аранинской крепости Хунзахского района в преддверии праздника Ураза-байрам 28 апреля прошла благотворительная экологическая акция по посадке деревьев. Ее организатором выступила благотворительная общественная организация "Шанс". Акция проходила с целью формирования бережного отношения к природе родного края, развития экологической культуры, привлечение внимания подрастающего поколения Хунзахского района к проблемам окружающей среды и их решению. В акции приняли активное участие волонтеры движения "Дети гор" Хунзахского района, активисты районного Комитета по делам молодежи, школьники, а также глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев. Участие в организации акции также приняли меценаты из г.Дербента. На прилегающей территории волонтеры посадили около 50 новых деревьев сорта «Павловния». Ребята занимались не только посадкой саженцев, но и благоустройством территории. По словам руководителя благотворительной организации «Шанс» Меседу Амирхановой, подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Она подчеркнула, что к критериям достойной жизни человека можно отнести не только материальные блага и помощь, но и благоприятные экологические условия. «Именно поэтому мы, помимо адресной помощи нуждающимся, решили подать подрастающему поколению Хунзахского района пример заботы и любви к окружающей среде. Мы уверены, что деревья обязательно приживутся. Ребята, которые будут за ними ухаживать, очень скоро смогут посмотреть на результаты совместного труда», – подчеркнула Амирханова.