ЗАМАНА - Молодые ученые ДГМУ победили на Международном медицинском форуме

Молодые ученые ДГМУ победили на Международном медицинском форуме

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29 апреля, 2022. Пятница 12:43
Молодые ученые ДГМУ победили на Международном медицинском форуме

Молодые ученые ДГМУ победили на Международном медицинском форуме «Вузовская наука. Инновации – 2022», проходившем в Сеченовском Университете. 

Молодые ученые ДГМУ победили на Международном медицинском форуме
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«Медицинская наука должна генерировать разработки и технологии, способные вывести практическое здравоохранение на качественно новый уровень и этому способствует стратегическая инициатива Минздрава России, ставшая самостоятельным федеральным проектом “Медицинская наука для человека”», – открывая мероприятие, подчеркнул ректор МГМУ Петр Глыбочко.

По итогам конкурса за проект «Способ определения локализации опухолевой обструкции билиарного тракта и степени её распространенности» по направлению «Прикладные научно-технологические разработки в области медицины и биомедицины: тест системы, приборы, оборудование» получила награду ассистент кафедры общей хирургии ДГМУ Роза Султанова.

В свою очередь ассистент кафедры акушерства и гинекологии педиатрического, стоматологического и медико-профилактического факультетов Муминат Идрисова победила в номинации «Клинические исследования в репродуктивном здоровье» за проект «Влияние психосоциальных стрессовых факторов на развитие остеопороза у женщин в постменопаузе на фоне метаболического синдрома».

По завершении пленарного заседания для участников провели экскурсию по виртуальной выставке медицинских вузов России. Выставочный стенд ДГМУ продемонстрировала проректор по научной работе Наида Моллаева, выступив онлайн и рассказав о деятельности вуза. Также университет продемонстрировал фильм «Научные достижения ДГМУ в Год науки и технологий» и видео «Виртуальная экскурсия по Анатомическому музею ДГМУ» и самые новые значимые фотографии вуза.

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