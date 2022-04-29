В Дагестане 4 мая объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрам





Соответствующее постановление сегодня, 28 апреля, подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.



«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: объявить 4 мая 2022 года нерабочим праздничным днём», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром.



Отметим также, что в связи с празднованием «майских праздников» в Дагестане, как и по всей стране, выходные объявлены с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.