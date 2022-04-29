ЗАМАНА - В Дагестане 4 мая объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрам

В Дагестане 4 мая объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрам

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29 апреля, 2022. Пятница 12:29

В связи с празднованием Ураза-байрама по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в республике 4 мая объявлено нерабочим днем.

В Дагестане 4 мая объявлен нерабочим днем в связи с празднованием Ураза-байрам
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Соответствующее постановление сегодня, 28 апреля, подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет: объявить 4 мая 2022 года нерабочим праздничным днём», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром.

Отметим также, что в связи с празднованием «майских праздников» в Дагестане, как и по всей стране, выходные объявлены с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

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