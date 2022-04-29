В церемонии награждения участие приняли Гарун Давыдов, первый заместитель министра Миннаца РД, Заур Уруджев, начальник отдела по работе с институтами гражданского общества Миннаца РД и Давуд Тумалаев, советник при ректоре ДГИ.
Конкурс проводился в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».
Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.
Итоги Конкурса были утверждены Протоколом Конкурсной комиссии.
В соответствии с протоколом конкурсной комиссии победителями признаны АНО «Центр стратегических инициатив и политических технологий «Вектор», ДРОО «Дагестанский научно-краеведческий центр», Региональная общественная организация «Ассоциация молодых ученых Дагестана» и Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на сумму 115 тысяч рублей.
Отметим, что конкурс проводился в соответствии с подпрограммой «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».