ЗАМАНА - Подведены итоги конкурса по укреплению межнационального согласия

Подведены итоги конкурса по укреплению межнационального согласия

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29 апреля, 2022. Пятница 12:15
В Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан подведены итоги Республиканского конкурса среди некоммерческих организаций, реализующие проекты, направленные на укрепление межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи, профилактику социально опасного поведения граждан и содействие духовно-нравственному развитию личности.  
Подведены итоги конкурса по укреплению межнационального согласия
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В церемонии награждения участие приняли Гарун Давыдов, первый заместитель министра Миннаца РД, Заур Уруджев, начальник отдела по работе с институтами гражданского общества Миннаца РД и Давуд Тумалаев, советник при ректоре ДГИ.

Конкурс проводился в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Организатором выступил Дагестанский гуманитарный институт по заказу Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Итоги Конкурса были утверждены Протоколом Конкурсной комиссии.

В соответствии с протоколом конкурсной комиссии победителями признаны АНО «Центр стратегических инициатив и политических технологий «Вектор», ДРОО «Дагестанский научно-краеведческий центр», Региональная общественная организация «Ассоциация молодых ученых Дагестана» и Дагестанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Победителям конкурса вручены денежные сертификаты на сумму 115 тысяч рублей.

Отметим, что конкурс проводился в соответствии с подпрограммой «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».

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