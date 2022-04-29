Торжественная встреча сотрудников спецподразделений прошла в Махачкале и Каспийске. Бойцов ОМОН и СОБР встречали начальник территориального управления Росгвардии полковник Александр Орехов, их родные и близкие, представители движения «Волонтеры Победы», воспитанники кадетского морского корпуса и школы-интерната для детей-сирот. Полковник Александр Орехов поприветствовал спецназовцев и поблагодарил их за успешно выполненные задачи. «Я горд тем, что нашу республику представляют такие достойные сыны Отечества. Уверен, что и впредь вы также мужественно и без капли сомнения будете отстаивать интересы нашей Родины», – подчеркнул он. Полковник Александр Орехов добавил, что наиболее отличившиеся сотрудники будут представлены к государственным наградам.
Участвовавшие в спецоперации росгвардейцы вернулись в Дагестан
- Автор Осман
- 29 апреля, 2022. Пятница 09:59
В республике встретили вернувшихся с выполнения задач росгвардейцев.
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