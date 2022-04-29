Студентами были прочитаны стихи и проза Фазу Алиевой, поставлена инсценировка из произведения Фазу Алиевой «Асият и солнечные бусы», а также была организована выставка книг и мультимедийная презентация.
Целью мероприятия было привлечение внимания студентов к истории родного края и культуре как важным факторам сохранения и развития духовных традиций и ценностей горцев, укрепления живой связи поколений на примере творчества поэтессы Фазу Алиевой.
В заключении профессор, доктор филологических наук Маида Баширова обратила внимание на актуальность и достаточно интересный подход к прочтению литературного наследия Фазу Алиевой.
В свою очередь директор МПГУ Руслан Гусейнов выразил благодарность студентам и Диане Расуловой за прекрасную организацию и проведение литературного вечера, и отметил, что мероприятие дало возможность развить у студентов интерес к изучению дагестанской литературы и культуры, воспитать чувства патриотизма, и конечно же уважать историю родного края и культуре своего народа.