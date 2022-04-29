В Дербентском филиале МПГУ прошло мероприятие к 90-летию со дня рождения народной поэтессы Фазу Гамзатовны «Литературная гостиная»

В Дербентском филиале МПГУ заведующая библиотекой Диана Расулова совместно со студентами педагогического направление организовала мероприятие к 90-летию со дня рождения народной поэтессы Республики Дагестан Фазу Гамзатовны Алиевой: «Литературная гостиная».

Студентами были прочитаны стихи и проза Фазу Алиевой, поставлена инсценировка из произведения Фазу Алиевой «Асият и солнечные бусы», а также была организована выставка книг и мультимедийная презентация.

Целью мероприятия было привлечение внимания студентов к истории родного края и культуре как важным факторам сохранения и развития духовных традиций и ценностей горцев, укрепления живой связи поколений на примере творчества поэтессы Фазу Алиевой.

В заключении профессор, доктор филологических наук Маида Баширова обратила внимание на актуальность и достаточно интересный подход к прочтению литературного наследия Фазу Алиевой.

В свою очередь директор МПГУ Руслан Гусейнов выразил благодарность студентам и Диане Расуловой за прекрасную организацию и проведение литературного вечера, и отметил, что мероприятие дало возможность развить у студентов интерес к изучению дагестанской литературы и культуры, воспитать чувства патриотизма, и конечно же уважать историю родного края и культуре своего народа.