ЗАМАНА - Султан Хамзаев: «Это подвиг нашего Героя – настоящего дагестанца»

Султан Хамзаев: «Это подвиг нашего Героя – настоящего дагестанца»

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29 апреля, 2022. Пятница 01:08

Султан Хамзаев в своем телеграм-канале сообщил о том, что в Минобороны России рассказали о подвиге Старшего лейтенанта Джавада Мамутова, который со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок ВСУ, один военный аэродром и три системы ПВО!

Султан Хамзаев: «Это подвиг нашего Героя – настоящего дагестанца»
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«Это подвиг нашего Героя – настоящего дагестанца, ногайца, о котором нужно рассказывать нашим детям! Простой, открытый, сильный духом парень из Ногайского района. Вот такой сын Кавказа, который знает, что такое суверенитет и защита Родины! Хочу отметить дагестанских бойцов, о проявленном мужестве которых говорят в рядах Российской Армии! Дагестанцы во время специальной военной операции показали себя с сильной, патриотической и ответственной стороны. Наши ребята навсегда войдут в золотую историю Российской Армии! Дагестанский солдат всегда встает за Родину первым, борется на передовой. Дух, сила, честь, отвага – именно то, на чем воспитаны все без исключения народы Кавказа. Так было, так есть, и так будет всегда!» – сказал Хамзаев.

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