ЗАМАНА - Артем Бичаев поздравил с Днём работников скорой медицинской помощи коллектив ДЦМК

Артем Бичаев поздравил с Днём работников скорой медицинской помощи коллектив ДЦМК

Автор
28 апреля, 2022. Четверг 20:05
Артем Бичаев поздравил с Днём работников скорой медицинской помощи коллектив ДЦМК

Помощники депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия»  Артема Бичаева поздравили коллектив Дагестанского центра медицины катостроф с профессиональным праздником.

Артем Бичаев поздравил с Днём работников скорой медицинской помощи коллектив ДЦМК
Информация

От имени народного избранника  его помощники передали сладкие угощения работникам скорой помощи и выразили искренние слова благодарности за их  нелегкую работу.

«Хочу поздравить замечательных людей, которые первыми приходят и помогают. Желаю стойкости, душевной ясности и выносливости в такой сложной работе. Пусть Ваш труд всегда будет оценен по достоинству народом и страной. С праздником, настоящие герои в белых халатах!», - прокомментировал парламентарий.

Напомним, День сотрудников скорой медицинской помощи стал официальным праздником в 2020 году по предложению Президента  России Владимира Путина.

Прочитано 38 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top