Артем Бичаев поздравил с Днём работников скорой медицинской помощи коллектив ДЦМК

От имени народного избранника его помощники передали сладкие угощения работникам скорой помощи и выразили искренние слова благодарности за их нелегкую работу.

«Хочу поздравить замечательных людей, которые первыми приходят и помогают. Желаю стойкости, душевной ясности и выносливости в такой сложной работе. Пусть Ваш труд всегда будет оценен по достоинству народом и страной. С праздником, настоящие герои в белых халатах!», - прокомментировал парламентарий.

Напомним, День сотрудников скорой медицинской помощи стал официальным праздником в 2020 году по предложению Президента России Владимира Путина.