О поставках оружия на Украину

В ФРГ заявляют об отказе от идеи поставок тяжелого вооружения Украине – такой информацией огорошило украинских свидомитов немецкое издание BILD. Еще недавно украинские «патриоты» думали, что смогут восполнить свои колоссальные потери в технике за счет «братской помощи» от немцев, но не тут-то было. Немецкая верхушка почему-то резко переменилась в своих настроениях.

Так, из списка, который подала Украина, министерство обороны ФРГ вычеркнуло всё тяжелое вооружение. А Украина, между тем, просила у ФРГ ни много ни мало танки Leopard, боевые машины Puma и Marder, Boxer и Fuch. Также украинская сторона просила реактивные системы залпового огня, противокорабельные и противотанковые ракеты. И какое-то время назад в ФРГ даже думали действительно поставлять это Украине. Однако, канцлер Германии Олаф Шольц, повторюсь, неожиданно для Украины, решил отказаться от этой дурной затеи. И вместо 48 страниц списка с запросами украинской стороны осталось только 24 – и вычеркнуто из него самое дорогое и тяжелое. Так что Незалежная может забыть про немецкие танки и БТРы, а вместе с ними и про ракеты. Кстати, аргументировали отказ от поставок вооружения в Минобороны ФРГ тем, что им самим нужна эта техника. А Шольц заявил, что возможности поставок техники исчерпаны.

На Украине отказ Германии предоставить тяжелую технику восприняли «с горечью и сожалением». Свидомиты даже аргументировали своё сожаление тем, что они произвели подсчеты – у немцев на балансе стоят 400 боевых машин пехоты «Мардер», из них 100 используют в целях обучения – а значит, они могут немедленно быть переданы Украине. Но распоряжаться своим военным имуществом немцы украинцам не разрешили.

Не поставляет вооружение Украине не только Германия, но и Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке. Причем не просто не поставляет оружие, но ещё и не вводит санкции против Москвы. Тель-Авив пытается придерживаться в этой ситуации максимального нейтралитета и скорее бы попробовал себя в качестве очередной переговорной площадки, чем помог одной из сторон конфликта. И это при том, что в Израиль даже летали помощники Зеленского – например, Шефир. Однако на высшем уровне с ними даже никто не встретился, после чего посланники клоуна пытались договориться о поставках с местными бизнесменами, однако и здесь их ждал крах – для взаимодействия с частным бизнесом в этом направлении в Израиле тоже нужна «виза» от руководства страны – от Минобороны, МИДа.

Ну и в довершение к ФРГ и Израилю, так «предательски» и «не по-братски» поступающим с Украиной, Индия отказалась принять самолёт японских сил самообороны с помощью для Украины. В качестве аргумента, по которому самолёт не пустили ни в один аэропорт – «недостаточное согласование». Напомню, Япония Украине доставляет нелетальное оборонное снаряжение – бронежилеты, шлемы, одежду и так далее.

Это всё к чему? Не так велика зарубежная помощь, как того хотелось бы Украине. И не так уж она весома, как того им хотелось бы. Даже те страны, которых мы считаем, скорее, союзниками Украины в этом конфликте и нашими оппонентами – они не готовы отдавать последнее. А нейтральные страны даже не хотят замараться содействием в помощи Украине. Это тоже о многом говорит.